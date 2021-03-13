«Лидс» — «Челси»: счет матча 0:0

сыграл вничью св выездном матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Элланд Роуд», завершилась со счетом 0:0.

Интересно, что в первом тайме у обеих команд были реальные шансы открыть счет. На 10-й минуте защитники «павлинов» чуть не забили в свои ворота, срезав мяч в перекладину.

Еще через шесть минут Тайлер Робертс пробил в каркас ворот Эдуара Менди.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Челси 0:0 Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Эгзиян Алиоски, Диего Льоренте, Паскаль Стрёйк, Тайлер Робертс, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Джек Харрисон (Элдер Кошта, 64'), Калвин Филлипс, Патрик Бэмфорд (Родриго, 35') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич (Рис Джеймс, 68'), Мэйсон Маунт (Каллум Хадсон-Одои, 79'), Хаким Зиеш (Тимо Вернер, 69'), Кай Хаверц Предупреждения: Тайлер Робертс (23'), Эгзиян Алиоски (71'), Родриго (75')

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (51 очко), а «Лидс» — 11-е (36 очков).