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    «Челси» и «Лидс» разошлись миром

    «Лидс» — «Челси»: счет матча 0:0

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    «Челси» сыграл вничью с «Лидсом» в выездном матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Элланд Роуд», завершилась со счетом 0:0.

    Интересно, что в первом тайме у обеих команд были реальные шансы открыть счет. На 10-й минуте защитники «павлинов» чуть не забили в свои ворота, срезав мяч в перекладину.

    Еще через шесть минут Тайлер Робертс пробил в каркас ворот Эдуара Менди.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Челси 0:0
    Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Эгзиян Алиоски, Диего Льоренте, Паскаль Стрёйк, Тайлер Робертс, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Джек Харрисон (Элдер Кошта, 64'), Калвин Филлипс, Патрик Бэмфорд (Родриго, 35') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич (Рис Джеймс, 68'), Мэйсон Маунт (Каллум Хадсон-Одои, 79'), Хаким Зиеш (Тимо Вернер, 69'), Кай Хаверц Предупреждения: Тайлер Робертс (23'), Эгзиян Алиоски (71'), Родриго (75')

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (51 очко), а «Лидс» — 11-е (36 очков).

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