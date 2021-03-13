Хинкель: Максименко отлично показал себя, он провел отличный матч

Тренер «Спартака»поделился впечатлениями после победы над(2:1) в матче 22-го тура РПЛ и отметил игру вратаря

«Сегодня было отличное дерби, интенсивный футбол с первых минут. В первом тайме мы чуть лучше контролировали игру. Тем не менее, "Динамо" открыло счет.

Но мы не сбавили темп, показали характер, сравняли счет. В перерыве мы поняли, что силы есть — можно продолжать давить, не сбавлять обороты, так и вышло.

Мы вынудили соперника ошибиться в их штрафной и забили с пенальти. Потом много моментов было у обеих команд. Но Максименко отлично показал себя, он провел отличный матч.

Конечно, мы говорили про кубковый матч. Мы контролировали игру, имели моменты, но проиграли — соперник забил с пенальти и после штрафного.

Мы выходили на поле без страха», — сказал Хинкель «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» с 41 баллом занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 36 очков и пятая строчка.