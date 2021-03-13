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    Хинкель: Максименко отлично показал себя, он провел отличный матч

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    Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился впечатлениями после победы над «Динамо» (2:1) в матче 22-го тура РПЛ и отметил игру вратаря Александра Максименко.

    Хинкель: Максименко отлично показал себя, он провел отличный матч
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    «Сегодня было отличное дерби, интенсивный футбол с первых минут. В первом тайме мы чуть лучше контролировали игру. Тем не менее, "Динамо" открыло счет.

    Но мы не сбавили темп, показали характер, сравняли счет. В перерыве мы поняли, что силы есть — можно продолжать давить, не сбавлять обороты, так и вышло.

    Мы вынудили соперника ошибиться в их штрафной и забили с пенальти. Потом много моментов было у обеих команд. Но Максименко отлично показал себя, он провел отличный матч.

    Конечно, мы говорили про кубковый матч. Мы контролировали игру, имели моменты, но проиграли — соперник забил с пенальти и после штрафного.

    Мы выходили на поле без страха», — сказал Хинкель «Спорт-Экспрессу».

    «Спартак» с 41 баллом занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 36 очков и пятая строчка.

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