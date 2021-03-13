«Динамо» — «Спартак»: счет матча 1:2, обзор голов

в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги одержал победу над— 2:1.

«Бело-голубые» вышли вперед на 18-й минуте. Даниил Лесовой получил пас в штрафной, дошел до лицевой и прострелил вдоль ворот, а Павел Маслов вогнал мяч в сетку своих ворот.

«Красно-белые» восстановили паритет на 30-й минуте. Александр Соболев вырезал роскошный перевод в свободную зону, Виктор Мозес принял мяч в штрафной и мощно пробил в дальний нижний угол.

На 63-й минуте подопечные Доменико Тедеско получили минимальный перевес. Пенальти, назначенный за игру рукой Скопинцева, реализовал Соболев.

В концовке динамовцы создали несколько отличных моментов, но гостей спасал Александр Максименко.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Спартак 1:2 Голы: 1:0 Павел Маслов (автогол) (18'), 1:1 Виктор Мозес (30'), 1:2 Александр Соболев (пенальти) (63') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк (Гильермо Варела, 51'), Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Никола Моро (Konstantin Tyukavin, 67'), Даниил Лесовой, Arsen Zakharyan, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин (Николай Комличенко, 81'), Вячеслав Грулёв (Clinton N'Jie, 67') Спартак: Александр Максименко, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Павел Маслов, Айртон Лукас (Илья Гапонов, 74'), Виктор Мозес (Наиль Умяров, 40'), Квинси Промес (Эсекьель Понсе, 74'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Александр Соболев, Джордан Ларссон (Йоррит Хендрикс, 90') Предупреждения: Сергей Паршивлюк (41'), Айртон Лукас (53'), Квинси Промес (61'), Илья Кутепов (80'), Дмитрий Скопинцев (89'), Александр Соболев (90')

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает второе место (41 очко), а «Динамо» — пятое (36 очков).