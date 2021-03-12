Каштру: Результат очень несправедлив

Главный тренер донецкого «Шахтера»прокомментировал поражение команды в матче 1/8 Лиги Европы против «Ромы» (0:3).

«Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но "Рома" убивает игру за четыре минуты.

Мы пропустили гол с углового, мы пропустили ещё один мяч. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент команда отключилась, разбалансировалась. Это были фатальные четыре минуты для нашей игры. Результат очень несправедлив», — заявил Каштру.