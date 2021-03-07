Куман: Интрига в Примере будет держаться до конца сезона

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в матче 26-го тура Примеры и высказался о чемпионской гонке.

«Нам нужно продолжать побеждать. Это была не лучшая наша игра, но мы выглядели здорово и заслуженно победили. Я доволен. Серия без поражений в целом важна. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Мы отдали много сил на поле сегодня. Мы устали, это был действительно серьезный матч. Но забили два красивых гола.

Важно то, что мы делаем в последних 14 или 15 играх — сокращаем отставание от "Атлетико". Интрига в чемпионате будет держаться до конца сезона», — цитирует Кумана Marca.

«Барселона» находится на втором месте в таблице Примеры с отставанием в два очка от «Атлетико», у которого есть две игры в запасе.