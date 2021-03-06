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    «Крылья Советов» разгромили «Чертаново» и сохранили лидерство в ФНЛ

    «Крылья Советов» — «Чертаново»: счет матча 5:0, обзор голов

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    «Крылья Советов» одержали крупную победу над «Чертаново» в домашнем матче 28-го тура первенства ФНЛ.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 5:0.

    По голу на свой счет записали Владимир Полуяхтов (15 минута), Никита Чернов (30), Дмитрий Цыпченко (36), Антон Зиньковский (40) и Иван Сергеев (58).

    Гости доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Константина Ляхова на 78-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Крылья Советов — Чертаново 5:0
    Голы: 1:0 Владимир Полуяхтов (15'), 2:0 Никита Чернов (30'), 3:0 Dmitri Tsypchenko (36'), 4:0 Антон Зиньковский (40'), 5:0 Иван Сергеев (58') Крылья Советов: Иван Ломаев, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Дмитрий Комбаров, Денис Якуба (Юрий Горшков, 57'), Максим Витюгов (Владислав Тюрин, 75'), Антон Зиньковский (Роман Ежов, 54'), Dmitri Tsypchenko (Егор Голенков, 56'), Дмитрий Кабутов, Иван Сергеев (Dmitriy Prishchepa, 67') Чертаново: Илья Викторович Абаев, Никита Сулейманов (Дмитрий Молчанов, 63'), Daniil Tyumentsev, Andrey Alekseev, Константин Ляхов, Alexander Kanishev (Garrik Levin, 81'), Sergey Pinyaev (Александр Надольский, 61'), Yuri Zavezen, Никита Першин, Леонид Герчиков, Илья Молтенинов (Ilya Gribakin, 82') Предупреждения: Sergey Pinyaev (4'), Константин Ляхов (28'), Константин Ляхов (78'), Никита Чернов (85'), Дмитрий Комбаров (88')

    В турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» занимают первое место (61 очко), а «Чертаново» — 19-е (23 очка).

    Другие результаты:

    «Алания» — «Иртыш» — 1:0
    «Волгарь» — «Нижний Новгород» — 1:1
    «Краснодар-2» — «Велес» — 2:1
    «Шинник» — «Оренбург» — 1:4

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