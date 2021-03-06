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    Хацкевич: Четыре очка по итогам двух матчей — это неплохое начало

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    Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал ничью с подмосковными «Химками» (0:0) в рамках 21-го тура чемпионата России.

    Александр Хацкевич
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    Александр Хацкевич

    «Четыре очка по итогам двух первых матчей данной весной — это неплохое начало.

    Думали, что во втором тайме будет больше пространства за спиной, поэтому выпустили Камиля Муллина.

    В первом тайме Мирзов ничего не смог создать у наших ворот, старались не оставлять его одного. Во второй 45-минутке у него были моменты, но с общей задачей мы справились.

    У нас были некоторые проблемы с выходов из-под прессинга соперника, но я это спишу на качество поля. Не считаю данный результат потерей очков, каждый балл нам идет в копилку.

    Дальше будем встречаться с сильными оппонентами? Нет команд, которых нельзя обыграть», — заявил Хацкевич в эфире «Матч ТВ».

    «Химки» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» — 13-й.

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