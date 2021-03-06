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    Бристоль Сити — Куинз Парк Рейнджерс прямая трансляция 06.03.2021, смотреть онлайн

    Бристоль Сити — Куинз Парк Рейнджерс: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс
    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Бристоль Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Бристоль Сити» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бристоль Сити»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бристоль Сити — Куинз Парк Рейнджерс.

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