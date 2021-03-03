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    Дортмундская «Боруссия» вышла в полуфинал Кубка Германии

    «Боруссия» М — «Боруссия» Д: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Боруссия Д Боруссия М
    Менхенгладбахская «Боруссия» потерпела домашнее поражение со счетом 0:1 от одноклубников из Дортмунда в матче 1/4 финала Кубка Германии.

    Дортмундская «Боруссия»
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    Дортмундская «Боруссия»

    Автором единственного мяча стал Джейдон Санчо.

    Футбол. Германия. Кубок
    Боруссия М — Боруссия Д 0:1
    Гол: 0:1 Джейдон Санчо (66') Боруссия М: Тобиас Зиппель, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер (Денис Закария, 76'), Ларс Штиндль (Ханнес Вольф, 76'), Алассан Плеа, Йонас Хофман (Валентин Лацаро, 68'), Флориан Нойхаус, Марку Тюрам (Брил Эмболо, 76') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матеу Морей, Рафаэл Геррейру (Нико Шульц, 5'), Матс Хуммельс, Эмре Джан, Томас Делейни, Джейдон Санчо (Торган Азар, 68'), Махмуд Дахуд, Марко Ройс, Джуд Беллингхэм (Дан-Аксель Загаду, 90'), Эрлинг Холанн Предупреждения: Махмуд Дахуд (29'), Ларс Штиндль (32'), Марко Ройс (50'), Рами Бенсебаини (90'), Махмуд Дахуд (90'), Марвин Хиц (90')

    Соперник дортмундцев по полуфиналу турнира станет известен позднее.

    «Боруссия» четыре раза за свою историю становилась победителем Кубка Германии — в сезонах 1964/65, 1988/89, 2011/12, 2016/17.

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