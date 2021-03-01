«Шеффилд» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Англииодержал гостевую победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Александер-Арнольд с правого фланга прострелил в штрафную, Джагелка выбил мяч, но прямо на Джонса, который поразил ближний угол ударом из штрафной.

А на 64-й минуте Фирмино сыграл в «стенку» с Мане, вошёл в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний угол.

Мяч срикошетил от ноги Кина Брайана и влетел в сетку над упавшим Ремсдейлом. Сначала гол записали на счёт Фирмино, но затем поменяли на автогол, поскольку Роберто бил чуть неточно.