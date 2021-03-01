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    Автогол помог «Ливерпулю» обыграть «Шеффилд»

    «Шеффилд» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 26-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Шеффилдом» со счетом 2:0.

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    Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Александер-Арнольд с правого фланга прострелил в штрафную, Джагелка выбил мяч, но прямо на Джонса, который поразил ближний угол ударом из штрафной.

    А на 64-й минуте Фирмино сыграл в «стенку» с Мане, вошёл в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний угол.

    Мяч срикошетил от ноги Кина Брайана и влетел в сетку над упавшим Ремсдейлом. Сначала гол записали на счёт Фирмино, но затем поменяли на автогол, поскольку Роберто бил чуть неточно.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:2
    Голы: 0:1 Кёртис Джонс (48'), 0:2 Кин Брайан (автогол) (64') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Фил Джагелка (Бен Осборн, 56'), Этан Ампаду, Кин Брайан, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек (Билли Шарп, 80'), Крис Башам, Оливер Норвуд, Оливер Макбарни, Дэвид Макголдрик (Оливер Бёрк, 56') Ливерпуль: Адриан, Озан Кабак, Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара (Джеймс Милнер, 76'), Кёртис Джонс (Наби Кейта, 80'), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах
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