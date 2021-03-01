Действующий чемпион Китая прекратил свое существование

Владельцы действующих чемпионов китайской Суперлигиобъявили, что клуб немедленно прекращает свою деятельность, сообщает Sky Sports.

«Несмотря на то что мы не хотим расставаться с игроками, которые принесли нам самые значимые победы, и болельщиками, которые были верны клубу, мы, к сожалению, должны сделать заявление. "Цзянсу" прекращает деятельность своих команд», — говорится в заявлении.

Долги «Цзянсу» оцениваются в 90 миллионов долларов. Владелец команды — компания Suning Commerce Group (которой также принадлежит контрольной пакет акций миланского «Интера») — пыталась продать клуб, но безуспешно.

Напомним, «Цзянсу Сунин»в ноябре прошлого года выиграл Суперлигу, обыграв в плей-офф «Гуанчжоу Эвергранд». Клуб был основан в 1994 году, а Suning Commerce Group приобрела его в 2015 году.