ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» еще может спасти сезон — считают медиаПока «Арсенал» возрождается, «Лестер» увядает
  • 00:12
    • Автогол помог «Ливерпулю» обыграть «Шеффилд»
  • 01:09
    • «Марсель» в большинстве не справился с «Лионом»
  • 00:57
    • «Атлетико» на выезде победил «Вильярреал»
  • 00:36
    • «Милан» в гостях победил «Рому»
  • 21:31
    • «Челси» и «МЮ» голов не забили
    Все новости спорта

    Действующий чемпион Китая прекратил свое существование

    Футбол Футбол Китая Китай. Суперлига Цзянсу Сунин
    Владельцы действующих чемпионов китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин» объявили, что клуб немедленно прекращает свою деятельность, сообщает Sky Sports.

    «Цзянсу Сунин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Цзянсу Сунин»

    «Несмотря на то что мы не хотим расставаться с игроками, которые принесли нам самые значимые победы, и болельщиками, которые были верны клубу, мы, к сожалению, должны сделать заявление. "Цзянсу" прекращает деятельность своих команд», — говорится в заявлении.

    Долги «Цзянсу» оцениваются в 90 миллионов долларов. Владелец команды — компания Suning Commerce Group (которой также принадлежит контрольной пакет акций миланского «Интера») — пыталась продать клуб, но безуспешно.

    Напомним, «Цзянсу Сунин»в ноябре прошлого года выиграл Суперлигу, обыграв в плей-офф «Гуанчжоу Эвергранд». Клуб был основан в 1994 году, а Suning Commerce Group приобрела его в 2015 году.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Мадриде не будет результативного поединка?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Эвертон» продлит ужасную серию «Саутгемптона» в АПЛ?
  • «Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Кузнецова стартует в Дохе с победы над Азаренко?
  • Кузнецова — Азаренко. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.32
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кузнецова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Рединг — Блэкберн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ювентус — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры