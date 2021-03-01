Белоус: Семак пытается экспериментировать, но результата пока ноль

Бывший руководитель «Москвы», «Ростова» и «Локомотива»поделился мнением о проблемах «Зенита» после возобновления сезона.

В минувшие выходные «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в рамках 20-го тура РПЛ, а перед этим уступил тульскому «Арсеналу» в Кубке России.

«Зенит на сборах хорошо смотрелся. Сыгранно. Но потом получил травму Азмун. Жаль, что он и с "Ростовом" до конца не доиграл. С ним атакующий потенциал "Зенита" выглядит гораздо интереснее. У главного тренера еще много работы. Видно, что Семак пытается экспериментировать. В том числе со стандартами, с подачей угловых. Результата от этого пока ноль, тем не менее попытки есть. Плюс надо учитывать большое количество травмированных. В частности Малком, когда здоров, тоже здорово влияет на линию атаки "Зенита". В общем, петербуржцам есть за счет чего усилить игру.

Что касается тура в целом… Я работал со многими главными тренерами и знаю, что некоторые из них очень хорошо умеют готовить команду на сборах именно к первому весеннем матчу. Однако у нас с вами еще впереди март, апрель и половина мая. За два с половиной месяца обязательно будут функциональные спады. Кто окажется готов к более длинной дистанции и сможет варьировать состав, тот лучше последнюю треть чемпионата и пройдет», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».