«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: ФК «Крылья Советов»
Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Победный для самарской команды гол на 77-й минуте забил Роман Ежов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Нижний Новгород — Крылья Советов 0:1
Гол: 0:1 Антон Зиньковский (77') Нижний Новгород: Артур Анисимов, Aleksey Shumskikh, Кирилл Маляров, Кирилл Гоцук, Leo Goglichidze, Павел Комолов (Александр Ставпец, 86'), Александр Сапета, Nikolay Kalinskiy, Artem Popov (Momo Yansane, 86'), Мухаммад Султонов (Igor Gorbunov, 70'), Тимур Сулейманов Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (Максим Витюгов, 90'), Мехди Зеффан, Сергей Божин, Денис Якуба, Роман Ежов (Владимир Полуяхтов, 90'), Антон Зиньковский (Дмитрий Кабутов, 87'), Dmitri Tsypchenko (Егор Голенков, 81'), Александр Гацкан, Иван Сергеев Предупреждения: Александр Сапета (18'), Денис Якуба (29'), Nikolay Kalinskiy (47'), Leo Goglichidze (76'), Александр Гацкан (90')
В турнирной таблице ФНЛ «Крылья» поднялись на первое место (58 очков), потеснив «Нижний Новгород» на вторую строчку (58 очков).
Другие результаты:
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«Иртыш» — «Нефтехимик» — 1:2
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