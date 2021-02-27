ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаРПЛ. «Зенит» примет «Ростов», ЦСКА в гостях у «Локомотива»
  • 16:05
    • «Крылья Советов» перехватили у «Нижнего Новгорода» лидерство в ФНЛ
  • 15:54
    • «Химки» одержали победу над «Уфой»
  • 15:06
    • Йохауг победила в скиатлоне на чемпионате мира
  • 14:53
    • Агуэро в старте на матч с «Вест Хэмом»
  • 14:40
    • «Трактор» в овертайме обыграл «Магнитку»
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» перехватили у «Нижнего Новгорода» лидерство в ФНЛ

    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол ФНЛ Футбол России Нижний Новгород Крылья Советов Алания Томь Велес Акрон Иртыш Омск Нефтехимик Спартак-2 Динамо Брянск Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    «Крылья Советов» одержали победу над «Нижним Новгородом» в выездном матче 27-го тура первенства ФНЛ.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Победный для самарской команды гол на 77-й минуте забил Роман Ежов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нижний Новгород — Крылья Советов 0:1
    Гол: 0:1 Антон Зиньковский (77') Нижний Новгород: Артур Анисимов, Aleksey Shumskikh, Кирилл Маляров, Кирилл Гоцук, Leo Goglichidze, Павел Комолов (Александр Ставпец, 86'), Александр Сапета, Nikolay Kalinskiy, Artem Popov (Momo Yansane, 86'), Мухаммад Султонов (Igor Gorbunov, 70'), Тимур Сулейманов Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (Максим Витюгов, 90'), Мехди Зеффан, Сергей Божин, Денис Якуба, Роман Ежов (Владимир Полуяхтов, 90'), Антон Зиньковский (Дмитрий Кабутов, 87'), Dmitri Tsypchenko (Егор Голенков, 81'), Александр Гацкан, Иван Сергеев Предупреждения: Александр Сапета (18'), Денис Якуба (29'), Nikolay Kalinskiy (47'), Leo Goglichidze (76'), Александр Гацкан (90')

    В турнирной таблице ФНЛ «Крылья» поднялись на первое место (58 очков), потеснив «Нижний Новгород» на вторую строчку (58 очков).

    Другие результаты:

    «Алания» — «Томь» — 2:3
    «Велес» — «Акрон» — 1:1
    «Иртыш» — «Нефтехимик» — 1:2
    «Спартак-2» — «Динамо» Брянск — 0:0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли ЦСКА без Акинфеева на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Сможет ли Семак переиграть Карпина?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Удастся ли «Барселоне» победить прямого конкурента в борьбе за титул?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Беневенто
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сампдория — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гранада — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры