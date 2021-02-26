Тамбов — Ротор: смотреть онлайн трансляцию 26.02.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Ротор» — «Тамбов» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Тамбов»).

Календарь и таблица РПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тамбов» — «Ротор». Коэффициент ставки — 1.78.

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Матч между командами «Тамбов» и «Ротор» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

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