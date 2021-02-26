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    Деменко не считает позором вылет «Краснодара» из Лиги Европы

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    Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от загребского «Динамо» в 1/16 финала (2:3 и 0:1).

    Максим Деменко
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    Максим Деменко

    «"Краснодар" хотел выйти в 1/8 финала. Вторая игра была уже немного другой, но как бы ни хотели, все-таки это уровень нашей команды и чемпионата. Команда вчера старалась, пытаясь что-то изменить, но "Динамо" было сильнее.

    Что касается потенциальной отставки Мусаева, есть Сергей Галицкий, который сам принимает решения. Три поражения подряд — неприятно. До конца чемпионата точно ничего меняться не будет. Все зависит от того, какое итоговое место "Краснодар" займет в РПЛ. Помните момент, когда все говорили, что пора в отставку, а команда потом вышла в стадию ЛЕ, занимала третье место?

    Вчерашний результат позором не считаю, все-таки одна единственная команда выбралась в эту часть ЛЕ. Команда старалась, билась. Светлое пятно — это доверие руководителей молодым. Матч — большая практика для молодого вратаря, могли поставить Городова, но приняли другое решение», — передает слова Деменко «Чемпионат».

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