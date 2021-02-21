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    «Барселона» упустила победу над «Кадисом»

    «Барселона» — «Кадис»: счет 1:1, обзор голов

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    Каталонская «Барселона» в матче 24 тура испанской Примеры упустила победу над «Кадисом» (1:1).

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В первом тайме Лионель Месси реализовал пенальти и вывел «каталонцев» вперед.

    На 89 минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Его реализовал Алеиш Фернандес.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Кадис 1:1
    Голы: 1:0 Лионель Месси (пенальти) (32'), 1:1 Алекс Фернандес (пенальти) (89') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест (Оскар Мингуэза, 80'), Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич, 65'), Педри (Франсиску Тринкан, 74'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт, 65'), Лионель Месси, Усман Дембеле (Рики Пуч, 80') Кадис: Херемиас Ледесма, Fali, Marcos Mauro, Исаак Карселен, Альфонсо Эспино, Хон Андер (Хосе Мари, 58'), Сальва Санчес (Иван Алехо, 62'), Альберто Переа (Йенс Йонссон, 76'), Хайро (Алекс Фернандес, 59'), Альваро Негредо (Энтони Лосано, 59'), Рубен Собрино Предупреждение: Хосе Мари (86')

    «Барселона» остается в тройке лидеров с 47 очками и отстает от лидера на 8 пунктов. «Кадис» имеет 25 очков (14 место). Команда прервала серию из 4 поражений.

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