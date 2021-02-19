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    Сафонов пропустит ответный матч «Краснодара» с «Динамо» Загреб

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    Основной голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не сыграет в ответном матче с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Об этом сообщил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после домашнего поражения от «Динамо» (2:3). В этой игре ворота команды защищал Евгений Городов.

    «Матвей Сафонов сможет присоединиться к общей группе через две недели. Он пропустил большое количество времени, ему нужно набирать форму. Мы решили заявить его за вторую команду. Возможно, какие-то домашние матчи он проведет там, чтобы быстрее восстановиться.

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    • Это решение не связано с какой-то серьезной травмой, новых травм нет. Никаких других проблем с Матвеем также нет. Это обычное рабочее решение, мы также заявили Стоцкого за вторую команду, так как в ближайшее время он тоже присоединится к общей группе. Это привычная для нас практика», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

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