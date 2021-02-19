Городов о матче с «Динамо» Загреб: В принципе, нормально сыграли

Голкипер «Краснодара»прокомментировал домашнее поражение от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Первая игра после долгого перерыва. "Загреб" уже начал свой чемпионат, у нас это первая игра.

Наверное, надо было немножко разбегаться, войти в игру, ритм почувствовать. В принципе, нормально сыграли.

Второй и третий голы назовут вратарскими? Да можно как угодно называть. Пропустили — ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра — будем готовиться.

Три пропущенных мяча дома, может быть, много, но есть ответная игра — посмотрим. Все возможно», — приводит слова Городова «Матч ТВ».