«Порту» — «Ювентус»: счет матча 2:1, обзор голов

Туринскийпотерпел выездное поражение от(1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Португальцы открыли счет уже на 2-й минуте. Бентанкур отдал непонятную передачу назад в своей штрафной на Щенсны, после чего голкипера «Юве» неожиданно опередил Тареми и ударом с близкой дистанции отправил мяч в сетку.

На 46-й минуте Манафа подключился к атаке «Порту» по правому флангу, отпасовал низом в центр на Марега, а тот ударом с близкой дистанции поразил ближний угол ворот Щенсны.

Туринцы отквитали один мяч на 83-й минуте. Рабьо прорвался в штрафную «Порту» с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Кьезу, а тот ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Порту — Ювентус 2:1 Голы: 1:0 Мехди Тареми (2'), 2:0 Мусса Марега (46'), 2:1 Федерико Кьеза (82') Порту: Агустин Маркесин, Пепе, Заиду Сануси, Вилсон Манафа, Шансель Мбемба, Матеус Урибе, Хесус Корона (Mamadou Loum Ndiaye, 90'), Отавио (Луис Диас, 57'), Сержиу Оливейра (Chico Conceicao, 90'), Мехди Тареми, Мусса Марега (Марко Груич, 66') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини (Мерих Демирал, 35'), Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Уэстон Маккенни (Альваро Мората, 63'), Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Деян Кулушевски (Аарон Рэмси, 77') Предупреждения: Маттейс де Лигт (63'), Данило (81'), Мерих Демирал (87'), Алекс Сандро (90')

Ответный матч пройдет 9 марта в Турине.