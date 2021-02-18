Консейсау: «Ювентус» нанес лишь один опасный удар по нашим воротам

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал домашнюю победу над «Ювентусом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Забивали мы совсем не случайно, сработал наш прессинг. Ребята идеально воплотили в жизнь план на игру.

Мы до самого конца действовали очень организованно — и в нападении, и в обороне. Команда заслуживает самых добрых слов за этот матч.

Поздравляю всех игроков — именно они добились этой победы, отработав на все сто. Мы замечательно играли и могли забить третий мяч усилиями Сержиу Оливейры.

Пропущенный гол подпортил настроение: игроки не заслуживали пропущенного мяча. "Ювентус" нанес лишь один опасный удар по воротам — на 70-й минуте.

А ведь мы говорим о чемпионе Италии, в распоряжении которого есть игроки, которых считают одними из лучших в мире.

Это доказывает, что сегодня мы сыграли очень сильно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.