Мбаппе: Почеттино продолжает дело Тухеля

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Важно продолжать в том же духе, и это в том числе вопрос преемственности. Наш тренер проделывает отличную работу. Но он продолжает дело Тухеля, который заложил фундамент, выведя команду в финал.
Мы начинаем прибавлять физически. Пока мы еще не на пике, хотя сегодня был очень хороший матч. Мы продолжим прогрессировать, чтобы вновь сыграть так же», — цитирует Мбаппе пресс-служба УЕФА.
Напомним, что форвард сделал хэт-трик в ворота «Барселоны», облегчив задачу для своей команды на ответный поединок.