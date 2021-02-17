Мбаппе: Почеттино продолжает дело Тухеля

Нападающий ПСЖпрокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Тем самым француз оценил работу Почеттино на посту главного тренера.

«Важно продолжать в том же духе, и это в том числе вопрос преемственности. Наш тренер проделывает отличную работу. Но он продолжает дело Тухеля, который заложил фундамент, выведя команду в финал.

Мы начинаем прибавлять физически. Пока мы еще не на пике, хотя сегодня был очень хороший матч. Мы продолжим прогрессировать, чтобы вновь сыграть так же», — цитирует Мбаппе пресс-служба УЕФА.

Напомним, что форвард сделал хэт-трик в ворота «Барселоны», облегчив задачу для своей команды на ответный поединок.