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    «Арарат-Армения» разгромит соперника, женская команда «Манчестер Сити» снова победит

    Экспресс дня 21 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Манчестер Сити» (женщины)
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Армении и женской Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Пюник» — «Уэст Армения»

    Чемпионат Армении

    «Пюник» находится на втором месте в таблице. У команды 31 набранное очко в 13 встречах. «Пюник» одержал 10 побед, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

    В ноябре «Пюник» уже одержал две победы. Ранее команда обыграла «Арарат» и «Гандзасар». В этих встречах «Пюник» не пропустил ни одного гола.

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  • 14/11/2024

    • «Уэст Армения» находится 8-й позиции в таблице. У клуба 14 очков по итогам 14 матчей.

    В ноябре «Уэст Армения» еще ни разу не побеждал. 6-го числа команда в гостях уступила «Арарат-Армении» со счетом 0:3. 9 ноября была ничья с «Шираком».

    Ставка: Обе не забьют за 1.67.

    «Арарат-Армения» — «Гандзасар»

    Чемпионат Армении

    «Арарат-Армения» в текущем сезоне борется за медали. Команда находится на третьем месте в таблице. У клуба 31 очков по итогам 14 встреч.

    6 ноября «Арарат-Армения» порадовал поклонников в матче с «Уэст Арменией». Клуб победил 3:0. Затем была ничья с «Араратом» (0:0).

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    «Гандзасар» замыкает таблицу. Скорее всего, клуб не избежит понижения в классе. В активе «Гандзасара» два очка по итогам 12 матчей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последний раз команды сыграли друг с другом 14 сентября. Тогда «Арарат-Армения» разгромил «Гандзасар» со счетом 3:0. Будет ли снова разгром?

    Ставка: Победа «Арарат-Армении» с форой (-3) за 1.81.

    «Хаммарбю» (Ж) — «Манчестер Сити» (Ж)

    Женщины. Лига чемпионов

    «Хаммарбю» в таблице идет на третьем месте. У клуба три очка по итогам трех матчей. «Хаммарбю» одержал одну победу и потерпел два поражения.

    Совсем недавно «Хаммарбю» уже встречался с «Манчестер Сити». Клуб в гостях уступил английской команде со счетом 0:2. Но взять реванш будет почти нереально.

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  • 13/11/2024

    • «Манчестер Сити» уверенно лидирует в таблице. Команда еще не теряла очков. В трех матчах набрано 9 баллов.

    В предстоящем матче сенсация маловероятна. Букмекеры не сомневаются в победе «Манчестер Сити». Возможно, «горожане» даже смогут разгромно победить.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.69.

    Общий коэффициент: 5.10.

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    Экспресс дня 21 ноября: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Экспресс. «Арарат-Армения» разгромит соперника, женская команда «Манчестер Сити» снова победит
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