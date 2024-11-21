В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Армении и женской Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Пюник» — «Уэст Армения»

Чемпионат Армении

«Пюник» находится на втором месте в таблице. У команды 31 набранное очко в 13 встречах. «Пюник» одержал 10 побед, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

В ноябре «Пюник» уже одержал две победы. Ранее команда обыграла «Арарат» и «Гандзасар». В этих встречах «Пюник» не пропустил ни одного гола.

«Уэст Армения» находится 8-й позиции в таблице. У клуба 14 очков по итогам 14 матчей.

В ноябре «Уэст Армения» еще ни разу не побеждал. 6-го числа команда в гостях уступила «Арарат-Армении» со счетом 0:3. 9 ноября была ничья с «Шираком».

Ставка: Обе не забьют за 1.67.

«Арарат-Армения» — «Гандзасар»

Чемпионат Армении

«Арарат-Армения» в текущем сезоне борется за медали. Команда находится на третьем месте в таблице. У клуба 31 очков по итогам 14 встреч.

6 ноября «Арарат-Армения» порадовал поклонников в матче с «Уэст Арменией». Клуб победил 3:0. Затем была ничья с «Араратом» (0:0).

«Гандзасар» замыкает таблицу. Скорее всего, клуб не избежит понижения в классе. В активе «Гандзасара» два очка по итогам 12 матчей.

Прогнозы и ставки на футбол

Последний раз команды сыграли друг с другом 14 сентября. Тогда «Арарат-Армения» разгромил «Гандзасар» со счетом 3:0. Будет ли снова разгром?

Ставка: Победа «Арарат-Армении» с форой (-3) за 1.81.

«Хаммарбю» (Ж) — «Манчестер Сити» (Ж) Женщины. Лига чемпионов

«Хаммарбю» в таблице идет на третьем месте. У клуба три очка по итогам трех матчей. «Хаммарбю» одержал одну победу и потерпел два поражения.

Совсем недавно «Хаммарбю» уже встречался с «Манчестер Сити». Клуб в гостях уступил английской команде со счетом 0:2. Но взять реванш будет почти нереально.

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в таблице. Команда еще не теряла очков. В трех матчах набрано 9 баллов.

В предстоящем матче сенсация маловероятна. Букмекеры не сомневаются в победе «Манчестер Сити». Возможно, «горожане» даже смогут разгромно победить.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.69.

Общий коэффициент: 5.10.