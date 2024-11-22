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    Потеря лидера атаки скажется на результате «Вашингтона»?

    «Вашингтон» — «Колорадо». Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, НХЛ, 22 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Колорадо»
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    «Вашингтон» обыграл «Колорадо» в последнем очном матче
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» примет «Колорадо». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 22 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Колорадо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Ноября 2024 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 03:00 Колорадо

    Колорадо

  • НХЛ
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    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Столичная команда возглавила Восток, набрав за 18 матчей 27 очков. «Каролину» и «Нью-Джерси» — основных конкурентов — «Кэпс» опережают на 1 балл.

    Последние матчи: На прошлой неделе «Вашингтон» провел последнюю на текущий момент домашнюю встречу: на своей территории «Кэпиталз» не сумели справиться с «Торонто» — 3:4 ОТ.

    Три последних матча команды Спенсера Карбери состоялись на льду соперников, где «Вашингтон» был по-настоящему хорош: в гостях «Кэпс» разбили «Колорадо» — 5:2, «Вегас» — 5:2 и «Юту» — 6:2.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Александр Овечкин, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

    Состояние команды: На фоне крайне успешного отрезка «Вашингтон» настигла беда, обусловленная потерей Александра Овечкина на длительный период из-за травмы.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Минимум до января включительно лидер «Кэпиталз», набравший шикарный темп результативности, не сможет ни приблизиться к заветной цели по голам, ни помочь команде в напряженной борьбе.

    Отныне «Вашингтону» важно научиться справляться с задачами без лучшего своего бомбардира. Вполне вероятно, столичному клубу понадобится время, чтобы свыкнуться с этим обстоятельством.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Денверский коллектив провел 19 матчей, в которых набрал 20 очков. В таблице Западной конференции «Эвс» сместились на 9-ю строчку.

    Последние матчи: Неделями ранее «Колорадо» поочередно разделался с «Каролиной» — 6:4, «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ и «Лос-Анджелесом» — 4:2, прервав предыдущий неудачный отрезок.

    Беспроигрышная серия «Эвеланш» не смогла разрастись дальше, так как накануне команда Джареда Беднара уступила «Вашингтону» — 2:5. В последнем матче денверцы взяли верх над «Филадельфией» — 3:2.

    Не сыграют: Росс Колтон, Александр Георгиев, Габриэль Ландескуг.

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    • Состояние команды: Команда из Денвера проводит неровный отрезок и по-прежнему находится в поисках оптимальных кондиций, которые позволили бы бороться за лидерские роли.

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    «Колорадо» остается непоследовательным с точки зрения результатов, нередко теряя очки в матчах, в которых считается фаворитом, как, например в недавних встречах с «Нэшвиллом» или «Чикаго».

    Несмотря на то что сразу несколько представителей «Эвеланш» входят в рейтинг лучших бомбардиров лиги, конструктивная игра «Колорадо» все еще далека от привычно высокого образца.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» проиграл в двух последних домашних матчах

    • В четырех встречах из пяти предыдущих «Вашингтон» забивал минимум 5 голов

    • Поражением «Колорадо» закончились две гостевые встречи из трех последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.59, ничья — в 4.66, а победа «Колорадо» — в 2.32.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

    Прогноз: Потеря Александра Овечкина — это не только потенциальное снижение результативности, но и психологический удар, который «Колорадо» попытается использовать в полной мере.

    Ставка: «Колорадо» победит в матче за 1.82.

    Прогноз: Предыдущая встреча между этими командами оказалась достаточно результативной, да и в целом соперники забивают много, позволяя рассчитывать на верх в очередном очном матче.

    Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.05.

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    «Вашингтон» — «Колорадо»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на хоккей. Потеря лидера атаки скажется на результате «Вашингтона»?
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