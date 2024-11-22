В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» примет «Колорадо». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 22 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Колорадо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Столичная команда возглавила Восток, набрав за 18 матчей 27 очков. «Каролину» и «Нью-Джерси» — основных конкурентов — «Кэпс» опережают на 1 балл.

Последние матчи: На прошлой неделе «Вашингтон» провел последнюю на текущий момент домашнюю встречу: на своей территории «Кэпиталз» не сумели справиться с «Торонто» — 3:4 ОТ.

Три последних матча команды Спенсера Карбери состоялись на льду соперников, где «Вашингтон» был по-настоящему хорош: в гостях «Кэпс» разбили «Колорадо» — 5:2, «Вегас» — 5:2 и «Юту» — 6:2.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Александр Овечкин, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

Состояние команды: На фоне крайне успешного отрезка «Вашингтон» настигла беда, обусловленная потерей Александра Овечкина на длительный период из-за травмы.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Минимум до января включительно лидер «Кэпиталз», набравший шикарный темп результативности, не сможет ни приблизиться к заветной цели по голам, ни помочь команде в напряженной борьбе.

Отныне «Вашингтону» важно научиться справляться с задачами без лучшего своего бомбардира. Вполне вероятно, столичному клубу понадобится время, чтобы свыкнуться с этим обстоятельством.

«Колорадо»

Турнирное положение: Денверский коллектив провел 19 матчей, в которых набрал 20 очков. В таблице Западной конференции «Эвс» сместились на 9-ю строчку.

Последние матчи: Неделями ранее «Колорадо» поочередно разделался с «Каролиной» — 6:4, «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ и «Лос-Анджелесом» — 4:2, прервав предыдущий неудачный отрезок.

Беспроигрышная серия «Эвеланш» не смогла разрастись дальше, так как накануне команда Джареда Беднара уступила «Вашингтону» — 2:5. В последнем матче денверцы взяли верх над «Филадельфией» — 3:2.

Не сыграют: Росс Колтон, Александр Георгиев, Габриэль Ландескуг.

Состояние команды: Команда из Денвера проводит неровный отрезок и по-прежнему находится в поисках оптимальных кондиций, которые позволили бы бороться за лидерские роли.

«Колорадо» остается непоследовательным с точки зрения результатов, нередко теряя очки в матчах, в которых считается фаворитом, как, например в недавних встречах с «Нэшвиллом» или «Чикаго».

Несмотря на то что сразу несколько представителей «Эвеланш» входят в рейтинг лучших бомбардиров лиги, конструктивная игра «Колорадо» все еще далека от привычно высокого образца.

Статистика для ставок

«Вашингтон» проиграл в двух последних домашних матчах

В четырех встречах из пяти предыдущих «Вашингтон» забивал минимум 5 голов

Поражением «Колорадо» закончились две гостевые встречи из трех последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.59, ничья — в 4.66, а победа «Колорадо» — в 2.32.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

Прогноз: Потеря Александра Овечкина — это не только потенциальное снижение результативности, но и психологический удар, который «Колорадо» попытается использовать в полной мере.

Ставка: «Колорадо» победит в матче за 1.82.

Прогноз: Предыдущая встреча между этими командами оказалась достаточно результативной, да и в целом соперники забивают много, позволяя рассчитывать на верх в очередном очном матче.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.05.