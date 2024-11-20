НХЛ. «Миннесота» обыграла «Сент-Луис», «Виннипег» победил «Флориду», «Рейнджерс» — «Ванкувер»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Оттава» — «Эдмонтон» — 2:5

Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами.

«Эдмонтон» одержал 10-ю победу в сезоне, набрал 22 очка и занимает 6-е место в Западной конференции. «Оттава» с 17 очками располагается на 12-й строчке «Востока».

НХЛ «Оттава» — «Эдмонтон» — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) Голы: Бушар — 5 (Драйзайтль, Подколзин), 3:46 — 0:1. Штюцле — 8 (Батерсон, Дженсен), 15:40 — 1:1. Макдэвид — 8 (Подколзин, Бушар), 16:15 — 1:2. Макдэвид — 9 (бол., Бушар, Драйзайтль), 19:19 — 1:3. Драйзайтль — 14 (Макдэвид, Хенрик), 24:39 — 1:4. Нюджент-Хопкинс — 2 (Райан, Кулак), 51:50 — 1:5. Норрис — 8 (Дженсен, Ткачак), 57:36 — 2:5Вратари: Ульмарк — С. СкиннерШтраф: 13 — 11Броски: 29 (12+5+12) — 32 (15+9+8)

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ

Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 17 из 19 бросков соперников по воротам.

«Тампа» с 21 очком занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Питтсбург» с 18 очками расположился на 11-й строчке.

НХЛ «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1) Голы: Пулюярви — 3 (Петтерссон, Пулен), 12:05 — 1:0. Ракелль — 7 (бол., Кросби, Грызлик), 33:05 — 2:0. Пойнт — 9 (Макдона, Раддиш), 45:41 — 2:1. Чирелли — 5 (Хедман, Раддиш), 52:49 — 2:2. Пойнт — 10 (Мозер, Джики), 63:58 — 2:3Вратари: Джерри — ВасилевскийШтраф: 6 — 4Броски: 19 (9+6+4+0) — 35 (10+12+12+1)

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 2:4

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил две шайбы. Всего у него в этом сезоне 33 (13+20) очка.

«Миннесота» набрала 27 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 13-й строчке — 17 очков.

НХЛ «Сент-Луис» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) Голы: Хартман — 4 (Росси, Фэйбер), 12:24 — 0:1. Перунович — 2 (Кайру, Болдюк), 24:48 — 1:1. Капризов — 12 (Миддлтон, Болди), 46:07 — 1:2. Нейберс — 6 (бол., Бучневич, Томас), 50:37 — 2:2. Бродин — 2 (Сперджен, Юханссон), 53:44 — 2:3. Капризов — 13 (п.в.), 58:37 — 2:4Вратари: Биннингтон (58:07 — 58:37) — ГуставссонШтраф: 6 — 6Броски: 24 (9+8+7) — 28 (7+11+10)

«Виннипег» — «Флорида» — 6:3

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков соперников по воротам.

«Виннипег» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Флорида» с 25 очками занимает на 4-е место на «Востоке».

НХЛ «Виннипег» — «Флорида» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2) Голы: Коннор — 12, 14:13 — 1:0. Шайфли — 10 (Виларди, Моррисси), 17:40 — 2:0. Шайфли — 11 (бол., Элерс, Моррисси), 35:41 — 3:0. Грир — 2 (Шмидт, Носек), 37:24 — 3:1. Райнхарт — 14 (бол., Ткачак, Барков), 47:10 — 3:2. Шайфли — 12 (Коннор, Элерс), 49:46 — 4:2. Ткачак — 5 (бол., Беннетт, Верхэге), 56:38 — 4:3. Бэррон — 1 (мен., п.в., Лаури), 58:23 — 5:3. Бэррон — 2 (мен., п.в.), 58:44 — 6:3Вратари: Хеллибак — Бобровский (55:56 — 56:38, 57:45 — 58:23, 58:30)Штраф: 10 — 10Броски: 27 (5+11+11) — 23 (8+7+8)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Чикаго» — «Анахайм» — 2:3

Российский защитник гостей Павел Минтюков забросил одну шайбу и сравнял счет в конце первого периода. Всего в этом сезоне у него 5 (3+2) очков.

«Анахайм» с 18 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет последним — 13 очков.

НХЛ «Чикаго» — «Анахайм» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) Голы: Дикинсон — 3 (Бедард, Броди), 17:03 — 1:0. Минтюков — 3 (Лисон), 19:05 — 1:1. Дикинсон — 4 (Бедард, Терявяйнен), 23:54 — 2:1. Киллорн — 3 (Зеграс), 45:10 — 2:2. Карлссон — 6 (Киллорн, Зеграс), 49:38 — 2:3Вратари: Содерблум (58:11) — ГибсонШтраф: 4 — 2Броски: 20 (10+5+5) — 24 (7+11+6)

«Калгари» — «Айлендерс» — 2:1 Б

За «Флэймз» шайбу забросил Андрей Кузьменко.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 из 31 броска соперников по воротам.

«Калгари» с 23 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Айлендерс» набрали 19 очков и идут 8-ми на «Востоке».

НХЛ «Калгари» — «Айлендерс» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Энгвалль — 3 (Мэйфилд, Чоловски), 21:32 — 0:1. Андерссон — 5 (бол., Кадри, Поспишил), 48:17 — 1:1. Победный буллит: КузьменкоВратари: Вольф — ВарламовШтраф: 6 — 2Броски: 31 (8+7+14+2) — 29 (7+8+13+1)

«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:4

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 21 из 24 бросков соперников по воротам.

«Рейнджерс» с 25 очками расположились на 4-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Ванкувер» набрал 21 очко и занимает 8-е место на «Западе».