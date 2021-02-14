«Локомотив» — «Локомотив» Тб: счет матча 0:4, обзор голов

Московскийв товарищеском матче потерпел крупное поражение отсо счетом 0:4.

Дубль в составе победителей оформил Имран Омар (дубль) , еще один гл забил Иракли Сихарулидзе.

Кроме того, автогол на свой счет записал защитник москвичей Виталий Лысцов, который неудачно срезал мяч в свои ворота.

Товарищеский матч «Локомотив» — «Локомотив» Тб- 0:4 (0:1) Голы: Улад Омар, 33 (0:1). Лысов, 48 — в свои ворота (0:2). Улад Омар, 56 (0:3). Сихарулидзе, 79 (0:4)«Локомотив»: Коченков, Лысцов, Петухов, Сильянов, Мурило (Магкеев, 46), Куликов, Берковский (Шарков, 60), Черный, Титков, Эдер, Агеев

Позднее 14 февраля московский «Локомотив» проведет матч с «Ростовом». Второй зимний сбор железнодорожников в Марбелье заканчивается 15 февраля.