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    Московский «Локомотив» разгромно проиграл одноклубникам из Тбилиси

    «Локомотив» — «Локомотив» Тб: счет матча 0:4, обзор голов

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    Московский «Локомотив» в товарищеском матче потерпел крупное поражение от «Локомотива» из Тбилиси со счетом 0:4.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Дубль в составе победителей оформил Имран Омар (дубль) , еще один гл забил Иракли Сихарулидзе.

    Кроме того, автогол на свой счет записал защитник москвичей Виталий Лысцов, который неудачно срезал мяч в свои ворота.

    Товарищеский матч
    «Локомотив» — «Локомотив» Тб- 0:4 (0:1)
    Голы: Улад Омар, 33 (0:1). Лысов, 48 — в свои ворота (0:2). Улад Омар, 56 (0:3). Сихарулидзе, 79 (0:4)«Локомотив»: Коченков, Лысцов, Петухов, Сильянов, Мурило (Магкеев, 46), Куликов, Берковский (Шарков, 60), Черный, Титков, Эдер, Агеев

    Позднее 14 февраля московский «Локомотив» проведет матч с «Ростовом». Второй зимний сбор железнодорожников в Марбелье заканчивается 15 февраля.

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