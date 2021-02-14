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    «Сассуоло» обыграл аутсайдера Серии А

    «Кротоне» — «Сассуоло»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Кротоне Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 22-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» одержал гостевую победу над «Кротоне» со счетом 2:1.

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    Голами в составе победителей отметились Доменико Берарди и Франческо Капуто.

    Единственный гол хозяев забил Адам Унас.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кротоне — Сассуоло 1:2
    Голы: 0:1 Доменико Берарди (14'), 1:1 Адам Уна (26'), 1:2 Франческо Капуто (пенальти) (49') Кротоне: Alex Cordaz, Vladimir Golemic, Себастьяно Луперто, Коффи Джиджи, Niccolo Zanellato, Junior Messias, Педру Перейра, Якопо Петриччоне (Милош Вулич, 66'), Аркадиуш Реца (Emmanuel Riviere, 73'), Адам Уна (Андреа Рисполи, 89'), Самуэль Ди Кармине (Simy, 73') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Рожерио, Федерико Пелузо, Мерт Мюльдюр (Йереми Тольян, 88'), Франческо Маньянелли (Педро Обьянг, 72'), Максим Лопес (Хамед Траоре, 62'), Мануэль Локателли, Франческо Капуто (Грегоре Дефрель, 72'), Филип Джуричич, Доменико Берарди (Кан Айхан, 88') Предупреждения: Федерико Пелузо (34'), Милош Вулич (80')

    «Сассуоло» набрал 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» замыкает таблицу с 12 очками.

    20 февраля «Сассуоло» сыграет с «Болоньей», «Кротоне» 22 февраля отправится в гости к «Ювентусу».

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