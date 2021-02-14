ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Барселоны»Куман заслужил аплодисменты. Крупная победа «Барсы» перед встречей с парижанами
  • 20:13
    • «Реал» обыграл «Валенсию» и догнал «Барселону»
  • 17:17
    • Сборная России победила чехов и досрочно выиграла Евротур
  • 21:27
    • «Арсенал» обыграл «Лидс», Обамеянг оформил хет-трик
  • 20:58
    • «Лилль» разошелся миром с «Брестом» и возглавил таблицу Лиги 1
  • 20:24
    • Российская команда победила сборную мира в Матче звезд Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    Худяков: Решение об участии «Тамбова» в Кубке России будет принято 16 февраля

    Футбол Тамбов Локомотив Кубок России Футбол России
    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что решение об участии команды в матче Кубка России с «Локомотивом» пока не принято.

    Павел Худяков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Худяков

    «Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%.

    На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты. Если мы не решим (вопрос с сокращением зарплаты), матч не состоится.

    Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник», — передает слова Худякова ТАСС.

    Напомним, из-за долгов «Тамбову» запрещено регистрировать новых игроков, большая часть футболистов покинула клуб.

    Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сделает все возможное, чтобы сохранить клуб. Лига готова оказать тамбовчанам материальную помощь.

    Кроме того, некоторые российские клубы согласились отпустить своих футболистов в «Тамбов» на правах аренды на выгодных условиях.

    Команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оступится ли «Интер» на «Лацио»?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Одержит ли «Марсель» победу на «Матмут-Атлантик»?
  • «Бордо» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Наберет ли «Эвертон» три очка?
  • «Эвертон» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бордо — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Амур — Автомобилист
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Каролина — Коламбус
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Баффало — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аризона — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры