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    Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» вырвать победу у «Кальяри»

    «Кальяри» — «Аталанта»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Кальяри Фиорентина Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 22-го тура чемпионата Италии «Кальяри» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начал матч на скамье запасных и появился на поле сразу после перерыва, а в компенсированное время поучаствовал в забитом мяче.

    Миранчук забросил мяч влево Луису Муриэлю, тот обыграл двоих оппонентов и как из пушки выстрелил мимо вратаря точно в цель.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Аталанта 0:1
    Гол: 0:1 Луис Мурьель (90') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Даниэле Ругани, Себастьян Валюкевич (Альберто Черри, 90'), Раджа Найнгголан (Альфред Дункан, 79'), Рэзван Марин (Алессандро Дейола, 86'), Жоао Педро, Наитан Нандес, Хараламбос Ликояннис, Gabriele Zappa, Джованни Симеоне (Леонардо Паволетти, 79') Аталанта: Марко Спортьелло, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Бошко Шутало (Йоаким Мехле, 62'), Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Маттео Пессина (Мартен де Рон, 46'), Марио Пашалич (Алексей Миранчук, 46'), Йосип Иличич (Луис Мурьель, 68'), Дуван Сапата (Руслан Малиновский, 85') Предупреждения: Себастьян Валюкевич (7'), Кристиан Ромеро (45'), Даниэле Ругани (59'), Йосип Иличич (68'), Хараламбос Ликояннис (70'), Мартен де Рон (88')

    После этой игры «Аталанта» набрала 40 очков и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице серии А. «Кальяри» с 15 очками занимает 18-е место.

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельном матче «Сампдория» одержала домашнюю победу над «Фиорентиной» со счетом 2:1.

    Счет в матче на 31-й минуте открыли хозяева — отличился сенегальский нападающий Бальде Кейта. Спустя шесть минут сербский форвард гостей Душан Влахович сравнял счет.

    Победу «Сампдории» принес гол Фабио Квальяреллы на 71-й минуте.

    Российский нападающий флорентийцев Александр Кокорин попал в заявку команды на матч, но не появился на поле.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Фиорентина 2:1
    Голы: 1:0 Бальде Кейта (31'), 1:1 Душан Влахович (37'), 2:1 Фабио Квальярелла (71') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Адриен Силва (Олбин Экдаль, 75'), Гастон Рамирес, Якуб Янкто (Антонио Кандрева, 65'), Мортен Торсби, Mikkel Damsgaard (Фабио Квальярелла, 65'), Бальде Кейта (Мехди Лери, 89') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Lucas Martinez, Никола Миленкович, Херман Песселья (Хосе Мария Кальехон, 83'), Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Гаэтано Кастровилли, Лоренцо Венути (Кевин Малку, 83'), Эрик Пульгар, Душан Влахович, Кристиан Куаме Предупреждения: Лоренцо Венути (34'), Mikkel Damsgaard (57'), Эрик Пульгар (61'), Джакомо Бонавентура (79')

    «Сампдория» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 30 очков. «Фиорентина» с 22 очками располагается на 16-й строчке.

    Следующий матч команда Клаудио Раньери проведет с «Лацио» 20 февраля на выезде. Коллектив Чезаре Пранделли днем ранее примет «Специю».

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