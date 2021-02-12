Блэкберн Роверс — Престон Норт Энд: смотреть онлайн трансляцию 12.02.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Блэкберн Роверс» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Престон Норт Энд». Коэффициент ставки — 1.85.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Блэкберн Роверс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Блэкберн Роверс» — «Престон Норт Энд».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.