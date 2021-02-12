Блэкберн Роверс — Престон Норт Энд: смотреть онлайн трансляцию 12.02.2021

Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Блэкберн Роверс» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Престон Норт Энд». Коэффициент ставки — 1.85.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Блэкберн Роверс»).
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