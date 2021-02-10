Вандерсон: Предложения из Европы поступали, но я сфокусирован на «Краснодаре»

Атакующий хавбек «Краснодара»прокомментировал информацию о том, что летом он мог перебраться в другой чемпионат.

«Слухи про "Спортинг" и "Эвертон"? Бывает. Предложения от этих команд действительно поступали, их представители проявляли активность, как часто бывает в тех случаях, когда футболист заметен в каком-то чемпионате.

Но у меня с "Краснодаром" контракт до 2024 года, сфокусирован только на нем.

Я прежде всего командный игрок. Делаю на поле максимум, чтобы облегчить задачу партнерам. Например, часто увожу защитника, открывая зоны другим, это тоже вклад в голы и победы.

Иду в обводку, отдаю передачи. Защитники, вратарь, нападающие — у всех разные роли, но общая цель. Не важно, забиваю ли я. Важно, забивает ли команда.

Президент клуба заходит в раздевалку после каждой игры, часто говорит теплые слова всей команде. Не помню, когда это было в последний раз, мы давно не играли.

Когда ругал? Это бывает редко. Видимо, по большей части проявляю себя неплохо», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Напомним, Вандерсон Масиэл выступает в составе «быков» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел за «Краснодар» 11 матчей в чемпионате России и забил один гол.