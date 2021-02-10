ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успехЛига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
  • 22:31
    • «Ман Сити» обыграл «Суонси» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 18:52
    • «Бордо» проиграл «Тулузе», «Монпелье» одолел «Страсбург»
  • 18:45
    • «Марсель» обыграл «Осер» и вышел в 1/16 Кубка Франции
  • 18:39
    • Гол Йоветича вывел «Монако» в 1/16 Кубка Франции
  • 18:32
    • Норвегия выиграла смешанную эстафету ЧМ в Поклюке
    Все новости спорта

    Вандерсон: Предложения из Европы поступали, но я сфокусирован на «Краснодаре»

    Футбол Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Атакующий хавбек «Краснодара» Вандерсон Масиэл прокомментировал информацию о том, что летом он мог перебраться в другой чемпионат.

    Вандерсон Масиэл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вандерсон Масиэл

    «Слухи про "Спортинг" и "Эвертон"? Бывает. Предложения от этих команд действительно поступали, их представители проявляли активность, как часто бывает в тех случаях, когда футболист заметен в каком-то чемпионате.

    Но у меня с "Краснодаром" контракт до 2024 года, сфокусирован только на нем.

    Я прежде всего командный игрок. Делаю на поле максимум, чтобы облегчить задачу партнерам. Например, часто увожу защитника, открывая зоны другим, это тоже вклад в голы и победы.

    Иду в обводку, отдаю передачи. Защитники, вратарь, нападающие — у всех разные роли, но общая цель. Не важно, забиваю ли я. Важно, забивает ли команда.

    Президент клуба заходит в раздевалку после каждой игры, часто говорит теплые слова всей команде. Не помню, когда это было в последний раз, мы давно не играли.

    Когда ругал? Это бывает редко. Видимо, по большей части проявляю себя неплохо», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    Напомним, Вандерсон Масиэл выступает в составе «быков» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел за «Краснодар» 11 матчей в чемпионате России и забил один гол.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Ракитич «Севилье» одолеть «Барселону»?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Аталанта» пройдет в следующий раунд Кубка Италии?
  • «Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Лестер» и «Брайтон» много голов не забьют?
  • «Лестер» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Тигрес
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры