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    Яя Туре вошел в тренерский штаб донецкого «Олимпика»

    Футбол Олимпик Донецк Премьер-лига (Украина) Футбол Украины
    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре занял пост ассистента главного тренера донецкого «Олимпика».

    Яя Туре
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    Яя Туре

    Туре будет работать в «Олимпике» до лета 2021 года. Главным тренером команды является украинский специалист Игорь Климовский.

    «Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь.

    Конечно, я понимаю, что "Олимпик" — это не "Металлург", но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет.

    Если честно, даже мой агент был удивлен, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно в Украине, но я был тверд в своем решении.

    Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления, учиться, где тебя примут как друга. Я рад, что тренер "Олимпика" пошел на встречу и позволил мне присоединиться к его команде», — сказал 37-летний Туре клубной пресс-службе.

    «Олимпик» после 12 матчей с 17 очками занимает седьмое место в чемпионате Украины.

    Туре в качестве игрока выступал за бельгийский «Беверен», донецкий «Металлург», греческий «Олимпиакос», «Монако», «Барселону», «Манчестер Сити» и китайский «Циндао Хайню».

    На клубном уровне он выигрывал Лигу чемпионов, чемпионаты Испании, Англии, Греции и другие турниры. Также Туре четыре раза признавался лучшим африканским футболистом года.

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