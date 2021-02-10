Яя Туре вошел в тренерский штаб донецкого «Олимпика»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны»занял пост ассистента главного тренера донецкого «Олимпика».

Туре будет работать в «Олимпике» до лета 2021 года. Главным тренером команды является украинский специалист Игорь Климовский.

«Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь.

Конечно, я понимаю, что "Олимпик" — это не "Металлург", но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет.

Если честно, даже мой агент был удивлен, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно в Украине, но я был тверд в своем решении.

Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления, учиться, где тебя примут как друга. Я рад, что тренер "Олимпика" пошел на встречу и позволил мне присоединиться к его команде», — сказал 37-летний Туре клубной пресс-службе.

«Олимпик» после 12 матчей с 17 очками занимает седьмое место в чемпионате Украины.

Туре в качестве игрока выступал за бельгийский «Беверен», донецкий «Металлург», греческий «Олимпиакос», «Монако», «Барселону», «Манчестер Сити» и китайский «Циндао Хайню».

На клубном уровне он выигрывал Лигу чемпионов, чемпионаты Испании, Англии, Греции и другие турниры. Также Туре четыре раза признавался лучшим африканским футболистом года.