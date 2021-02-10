Гвардиола: «Ливерпуль» выдал невероятную серию, а затем резко проиграл 3 матча подряд. Это может случиться и с «Сити»

Наставник «Манчестер Сити»решил поддержать «Ливерпуль» при ответе на вопрос о чемпионской гонке в АПЛ.

«Когда мы пытаемся слишком поспешно предсказать будущее, спорт быстро наказывает за это, как мы видим из прошлого. Простой пример: "Ливерпуль", одна из лучших команд, что я видел в жизни, выдал невероятную серию из 68 игр без поражений дома. Уничтожали соперников, выигрывали с крупным счетом, побеждали на последних минутах, три сезона без поражений. Затем резко, неизвестно почему, — три поражения дома подряд.

Думаете, с нами такого не случится? Это может случиться и с нами тоже, конечно же. Такое может произойти за одну неделю, и ты проиграешь 3 из 4 матчей после серии без поражений. Все похвалы идут потому, что мы побеждаем — но мы та же команда, что и раньше.

Ничто не вечно, идеала нет. То, что мы выигрывали в прошлом, не означает, что мы будем побеждать в будущем», — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.