Главный тренер «Ливерпуля»дал комментарий, в котором попытался объяснить, почему Алисон допускал такие грубые ошибки в матче с «Ман Сити» (1:4).

«Может, у него замёрзли ноги? Звучит смешно, но такое возможно», — цитирует Клоппа ESPN со ссылкой на Sky Sports.

The temperature was just 2°C when Man City scored three goals in 10 minutes against Liverpool 🥶 pic.twitter.com/41ZYy3yHP2