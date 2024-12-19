«Монако» — «ПСЖ»: счет матча 2:4, обзор голов

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франциив гостях переигралсо счетом 4:2.

В составе парижан дублем отметился Усман Дембеле, еще по голу забили Дезире Дуэ и Гонсалу Рамуш. За монегасков забили Элиесс Бен-Сегир и Бреел Эмболо.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сыграл 89 минут, а российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заменил травмированного Джанлуиджи Доннарумму на 22-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — ПСЖ 2:4 Голы: 0:1 Дезире Дуэ (24'), 1:1 Элисс Бен-Сегир (пенальти) (53'), 2:1 Брил Эмболо (60'), 2:2 Усман Дембеле (64'), 2:3 Гонсалу Рамуш (83'), 2:4 Усман Дембеле (90 + 7') Монако: Филипп Кён, Уилфрид Синго, Мохаммед Салису (Джордж Иленихена, 89'), Тило Керер, Вандерсон, Сунгуту Магасса, Магнес Аклиуше, Элисс Бен-Сегир, Александр Головин (Элиот Матазо, 89'), Ламин Камара (Такуми Минамино, 74'), Брил Эмболо ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма (Матвей Сафонов, 22'), Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш, 80'), Усман Дембеле, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Фабиан Руис, Жоау Невеш (Лукас Эрнандес, 65'), Брэдли Баркола (Ли Кан Ин, 65') Предупреждения: Уилфрид Синго (13'), Ламин Камара (29') Удаление: Adi Hutter (90 + 5')

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. «ПСЖ» с 40 баллами располагается на первой строчке.