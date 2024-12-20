В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» примет «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Веллс Фарго Центре» 20 декабря. Начало встречи — в 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: В 31 матче — без учета гостевой встречи с «Детройтом» — филадельфийцы заработали 32 очка. В таблице Восточной конференции они разместились на 10-й строчке, отставая от команд топ-8 на 2 балла.

Последние матчи: Несколько недель назад «Филадельфия» выдала довольно неплохую серию, в которую вошли победы над «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ, «Рейнджерс» — 3:1 и «Сент-Луисом» — 3:2 ОТ.

На смену хорошему отрезку «Флайерз» пришли провалы в матчах с «Флоридой» — 5:7, «Бостоном» — 3:4 ОТ и «Ютой» — 2:4. Накануне команда Джона Тортореллы взяла верх над «Коламбусом» — 5:3 и «Детройтом» — 4:1, а также проиграла «Миннесоте» — 1:4.

Не сыграют: Николя Деслорье, Райан Эллис.

Состояние команды: У «Филадельфии» в целом выходит неплохой сезон как с точки зрения результатов здесь и сейчас, так и в контексте среднесрочных перспектив команды.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В настоящее время «Филадельфия» играет в большей степени вопреки, а требовательный наставник Джон Торторелла выжимает из своих подопечных максимум. Благодаря такому подходу «Флайерз» находятся в борьбе за место в зоне плей-офф.

В плане результатов «Филадельфии» по-прежнему не хватает стабильности, а оборона временами демонстрирует безобразный уровень, однако характер и мотивация «Флайерз» на сегодняшний делают разницу.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: На счету «Лос-Анджелеса» 40 очков по итогам 31 встречи. В таблице Западной конференции команда расположена на 4-м месте. От тройки лидеров «Кингз» отстают на 3 балла.

Последние матчи: На протяжении последних недель «Лос-Анджелес» выдал уверенный отрезок, итогом которого стали 7 побед подряд. Данная серия закончилась в Нью-Йорке, где калифорнийцы разобрались с «Айлендерс» — 3:1.

После успешного выезда на Лонг-Айленд команда Джима Хиллера потерпела поражение от «Нью-Джерси» — 1:3. Накануне «Кингз» взяли верх над «Рейнджерс» — 5:1 и проиграли «Питтсбургу» — 2:3 ОТ.

Не сыграют: Дрю Даути, Тревор Льюис, Тревор Мур (под вопросом).

Состояние команды: «Лос-Анджелес» в данный момент является еще одним клубом, для которого нынешний регулярный чемпионат складывается как надо.

Находящиеся на этапе перестройки калифорнийцы уверенно продвигаются к плей-офф, демонстрируя прекрасные по своим стандартам результаты и идеи, которые обеспечивают эти локальные достижения.

Сейчас «Лос-Анджелес» находится в лучшей форме с начала сезона: команда хороша как в реализации, так и в обороне. Кажется, «Кингз» обрели системную игру, которой им не хватало ранее для более предметного прогресса.

Статистика для ставок

В трех домашних матчах из последних пяти «Филадельфия» пропустила не менее 4 голов

«Лос-Анджелес» одержал семь побед в девяти последних матчах

Всего в одной встрече из девяти последних «Лос-Анджелес» пропустил больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 4.26, а победа «Лос-Анджелеса» — в 2.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: «Филадельфия» набрала неплохие по своим стандартам кондиции. Однако ее проблемой в предстоящей игре становится тот факт, что соперник пребывает еще в лучшем игровом тонусе и производит впечатление более классной команды.

Ставка: «Лос-Анджелес» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.14.

Прогноз: Отдавать эту игру без характерного упорного соперничества на домашней территории «Флайерз» не станут, ввиду чего результативность этой встречи может уверенно взлететь вверх.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.89.