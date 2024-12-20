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    Справится ли «Филадельфия» с непростыми гостями?

    «Филадельфия» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.14) и прогноз на хоккей, НХЛ, 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес»
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    Матвей Мичков
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» примет «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Веллс Фарго Центре» 20 декабря. Начало встречи — в 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Декабря 2024 года

    Филадельфия

  • НХЛ
    •  Филадельфия 03:30 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: В 31 матче — без учета гостевой встречи с «Детройтом» — филадельфийцы заработали 32 очка. В таблице Восточной конференции они разместились на 10-й строчке, отставая от команд топ-8 на 2 балла.

    Последние матчи: Несколько недель назад «Филадельфия» выдала довольно неплохую серию, в которую вошли победы над «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ, «Рейнджерс» — 3:1 и «Сент-Луисом» — 3:2 ОТ.

    Филадельфия — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

    На смену хорошему отрезку «Флайерз» пришли провалы в матчах с «Флоридой» — 5:7, «Бостоном» — 3:4 ОТ и «Ютой» — 2:4. Накануне команда Джона Тортореллы взяла верх над «Коламбусом» — 5:3 и «Детройтом» — 4:1, а также проиграла «Миннесоте» — 1:4.

    Не сыграют: Николя Деслорье, Райан Эллис.

    Состояние команды: У «Филадельфии» в целом выходит неплохой сезон как с точки зрения результатов здесь и сейчас, так и в контексте среднесрочных перспектив команды.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В настоящее время «Филадельфия» играет в большей степени вопреки, а требовательный наставник Джон Торторелла выжимает из своих подопечных максимум. Благодаря такому подходу «Флайерз» находятся в борьбе за место в зоне плей-офф.

    В плане результатов «Филадельфии» по-прежнему не хватает стабильности, а оборона временами демонстрирует безобразный уровень, однако характер и мотивация «Флайерз» на сегодняшний делают разницу.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: На счету «Лос-Анджелеса» 40 очков по итогам 31 встречи. В таблице Западной конференции команда расположена на 4-м месте. От тройки лидеров «Кингз» отстают на 3 балла.

    Последние матчи: На протяжении последних недель «Лос-Анджелес» выдал уверенный отрезок, итогом которого стали 7 побед подряд. Данная серия закончилась в Нью-Йорке, где калифорнийцы разобрались с «Айлендерс» — 3:1.

    После успешного выезда на Лонг-Айленд команда Джима Хиллера потерпела поражение от «Нью-Джерси» — 1:3. Накануне «Кингз» взяли верх над «Рейнджерс» — 5:1 и проиграли «Питтсбургу» — 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Дрю Даути, Тревор Льюис, Тревор Мур (под вопросом).

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    • Состояние команды: «Лос-Анджелес» в данный момент является еще одним клубом, для которого нынешний регулярный чемпионат складывается как надо.

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    Находящиеся на этапе перестройки калифорнийцы уверенно продвигаются к плей-офф, демонстрируя прекрасные по своим стандартам результаты и идеи, которые обеспечивают эти локальные достижения.

    Сейчас «Лос-Анджелес» находится в лучшей форме с начала сезона: команда хороша как в реализации, так и в обороне. Кажется, «Кингз» обрели системную игру, которой им не хватало ранее для более предметного прогресса.

    Статистика для ставок

    • В трех домашних матчах из последних пяти «Филадельфия» пропустила не менее 4 голов

    • «Лос-Анджелес» одержал семь побед в девяти последних матчах

    • Всего в одной встрече из девяти последних «Лос-Анджелес» пропустил больше 2 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.85, ничья — в 4.26, а победа «Лос-Анджелеса» — в 2.25.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

    Прогноз: «Филадельфия» набрала неплохие по своим стандартам кондиции. Однако ее проблемой в предстоящей игре становится тот факт, что соперник пребывает еще в лучшем игровом тонусе и производит впечатление более классной команды.

    Ставка: «Лос-Анджелес» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.14.

    Прогноз: Отдавать эту игру без характерного упорного соперничества на домашней территории «Флайерз» не станут, ввиду чего результативность этой встречи может уверенно взлететь вверх.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.89.

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    «Филадельфия» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на хоккей. Справится ли «Филадельфия» с непростыми гостями?
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