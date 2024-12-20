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    «Салават Юлаев» добьется успеха в Магнитогорске?

    «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, КХЛ, 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»
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    Григорий Панин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг примет «Салават Юлаев». Игра пройдет в «Арене Металлург» 20 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Декабря 2024 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: По итогам 37 сыгранных матчей «Магнитка» вернулась на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции, опередив на 1 балл «Адмирал» при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: Незадолго до паузы в КХЛ «Металлург» Мг выдал непродолжительную серию побед, в рамках которой встретился с «Барысом» — 2:0, «Торпедо» — 5:3 и «Ладой» — 4:0.

    Металлург Мг — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    Перед перерывом в чемпионате этот отрезок был прерван ввиду гостевого поражения команды Андрея Разина от «Динамо» Москва — 2:3. Накануне южноуральцы взяли верх над «Автомобилистом» — 4:2.

    Не сыграют: В составе «Металлурга» Мг отсутствуют кадровые потери.

    Состояние команды: На фоне безобразного начала сезона «Металлург» Мг лишь сравнительно недавно начал демонстрировать прогресс и выдавать качество, которое от него ждут.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда Андрея Разина вновь излучает уверенность, ввиду чего подавляющее большинство последних матчей «Металлурга» Мг заканчивается так, как и полагается фавориту такого класса.

    Вместе с тем «Металлургу» Мг присуща определенная непоследовательность в контексте построения игры. От излишней сдержанности до событийного зрелища — кажется, южноуральцам не хватает более системной стратегии.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В 34 матчах «Салават Юлаев» заработал 48 очков. В таблице Восточной конференции команда осталась на 2-й позиции, уступая лидирующему «Трактору» только за счет дополнительных показателей.

    Последние матчи: До перерыва в чемпионате «Салават Юлаев» провел крайне успешную серию, которая стартовала с победы над «Северсталью» — 2:0 и разрослась до шести матчей без поражений.

    В ряде следующих игр команда Виктора Козлова взяла верх над «Витязем» — 4:0, «Спартаком» — 5:1, «Трактором» — 4:1, «Сибирью» — 3:1 и «Ак Барсом» — 3:2 ОТ. Следом — еще в одном «Зеленом дерби» — уфимцы потерпели неудачу — 2:3.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин, Никита Зоркин.

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    • Состояние команды: В нынешний сезон «Салават Юлаев» ворвался достаточно бодро, а впоследствии сумел набрать превосходную форму, которая позволяет решать большие задачи.

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    В настоящее время «Салават Юлаев» созрел для борьбы на лидерство в Восточной конференции и находится на верном пути с точки зрения становления в статусе одного из первых претендентов на Кубок.

    Сегодня «Салават Юлаев» представляет собой один из наиболее боеспособных коллективов лиги, характерными чертами которого являются трудовая дисциплина и четкое осознание своих целей.

    Статистика для ставок

    • В трех последних личных встречах в Магнитогорске был пробит тотал больше 7.5

    • В двух очных матчах в нынешнем сезоне победа досталась «Металлургу» Мг

    • Минимум 3 шайбы забрасывал «Салават Юлаев» в трех последних очных встречах на территории «Магнитки»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.05, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.60.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

    Прогноз: На текущий момент «Салават Юлаев» демонстрирует большую стабильность, чем «Магнитка», и в целом уфимцы успешнее справляются с конкурентами первого эшелона.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 1.93

    Прогноз: «Салават Юлаев» сейчас предметно хорош в обороне, поэтому в предстоящем матче он вряд ли пропустит много.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг меньше 2 за 2.38.

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    «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» добьется успеха в Магнитогорске?
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