Металлург Мг
Салават Юлаев
«Металлург» Мг
Турнирное положение: По итогам 37 сыгранных матчей «Магнитка» вернулась на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции, опередив на 1 балл «Адмирал» при равенстве проведенных встреч.
Последние матчи: Незадолго до паузы в КХЛ «Металлург» Мг выдал непродолжительную серию побед, в рамках которой встретился с «Барысом» — 2:0, «Торпедо» — 5:3 и «Ладой» — 4:0.
Металлург Мг — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров
Перед перерывом в чемпионате этот отрезок был прерван ввиду гостевого поражения команды Андрея Разина от «Динамо» Москва — 2:3. Накануне южноуральцы взяли верх над «Автомобилистом» — 4:2.
Не сыграют: В составе «Металлурга» Мг отсутствуют кадровые потери.
Состояние команды: На фоне безобразного начала сезона «Металлург» Мг лишь сравнительно недавно начал демонстрировать прогресс и выдавать качество, которое от него ждут.
Команда Андрея Разина вновь излучает уверенность, ввиду чего подавляющее большинство последних матчей «Металлурга» Мг заканчивается так, как и полагается фавориту такого класса.
Вместе с тем «Металлургу» Мг присуща определенная непоследовательность в контексте построения игры. От излишней сдержанности до событийного зрелища — кажется, южноуральцам не хватает более системной стратегии.
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: В 34 матчах «Салават Юлаев» заработал 48 очков. В таблице Восточной конференции команда осталась на 2-й позиции, уступая лидирующему «Трактору» только за счет дополнительных показателей.
Последние матчи: До перерыва в чемпионате «Салават Юлаев» провел крайне успешную серию, которая стартовала с победы над «Северсталью» — 2:0 и разрослась до шести матчей без поражений.
В ряде следующих игр команда Виктора Козлова взяла верх над «Витязем» — 4:0, «Спартаком» — 5:1, «Трактором» — 4:1, «Сибирью» — 3:1 и «Ак Барсом» — 3:2 ОТ. Следом — еще в одном «Зеленом дерби» — уфимцы потерпели неудачу — 2:3.
Не сыграют: Глеб Кузьмин, Никита Зоркин.
Состояние команды: В нынешний сезон «Салават Юлаев» ворвался достаточно бодро, а впоследствии сумел набрать превосходную форму, которая позволяет решать большие задачи.
В настоящее время «Салават Юлаев» созрел для борьбы на лидерство в Восточной конференции и находится на верном пути с точки зрения становления в статусе одного из первых претендентов на Кубок.
Сегодня «Салават Юлаев» представляет собой один из наиболее боеспособных коллективов лиги, характерными чертами которого являются трудовая дисциплина и четкое осознание своих целей.
Статистика для ставок
- В трех последних личных встречах в Магнитогорске был пробит тотал больше 7.5
- В двух очных матчах в нынешнем сезоне победа досталась «Металлургу» Мг
- Минимум 3 шайбы забрасывал «Салават Юлаев» в трех последних очных встречах на территории «Магнитки»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.05, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.60.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.
- 1.80ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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- 2.10СКА — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: На текущий момент «Салават Юлаев» демонстрирует большую стабильность, чем «Магнитка», и в целом уфимцы успешнее справляются с конкурентами первого эшелона.
Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 1.93
Прогноз: «Салават Юлаев» сейчас предметно хорош в обороне, поэтому в предстоящем матче он вряд ли пропустит много.
Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг меньше 2 за 2.38.