В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг примет «Салават Юлаев». Игра пройдет в «Арене Металлург» 20 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: По итогам 37 сыгранных матчей «Магнитка» вернулась на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции, опередив на 1 балл «Адмирал» при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: Незадолго до паузы в КХЛ «Металлург» Мг выдал непродолжительную серию побед, в рамках которой встретился с «Барысом» — 2:0, «Торпедо» — 5:3 и «Ладой» — 4:0.

Перед перерывом в чемпионате этот отрезок был прерван ввиду гостевого поражения команды Андрея Разина от «Динамо» Москва — 2:3. Накануне южноуральцы взяли верх над «Автомобилистом» — 4:2.

Не сыграют: В составе «Металлурга» Мг отсутствуют кадровые потери.

Состояние команды: На фоне безобразного начала сезона «Металлург» Мг лишь сравнительно недавно начал демонстрировать прогресс и выдавать качество, которое от него ждут.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Андрея Разина вновь излучает уверенность, ввиду чего подавляющее большинство последних матчей «Металлурга» Мг заканчивается так, как и полагается фавориту такого класса.

Вместе с тем «Металлургу» Мг присуща определенная непоследовательность в контексте построения игры. От излишней сдержанности до событийного зрелища — кажется, южноуральцам не хватает более системной стратегии.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 34 матчах «Салават Юлаев» заработал 48 очков. В таблице Восточной конференции команда осталась на 2-й позиции, уступая лидирующему «Трактору» только за счет дополнительных показателей.

Последние матчи: До перерыва в чемпионате «Салават Юлаев» провел крайне успешную серию, которая стартовала с победы над «Северсталью» — 2:0 и разрослась до шести матчей без поражений.

В ряде следующих игр команда Виктора Козлова взяла верх над «Витязем» — 4:0, «Спартаком» — 5:1, «Трактором» — 4:1, «Сибирью» — 3:1 и «Ак Барсом» — 3:2 ОТ. Следом — еще в одном «Зеленом дерби» — уфимцы потерпели неудачу — 2:3.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Никита Зоркин.

Состояние команды: В нынешний сезон «Салават Юлаев» ворвался достаточно бодро, а впоследствии сумел набрать превосходную форму, которая позволяет решать большие задачи.

В настоящее время «Салават Юлаев» созрел для борьбы на лидерство в Восточной конференции и находится на верном пути с точки зрения становления в статусе одного из первых претендентов на Кубок.

Сегодня «Салават Юлаев» представляет собой один из наиболее боеспособных коллективов лиги, характерными чертами которого являются трудовая дисциплина и четкое осознание своих целей.

Статистика для ставок

В трех последних личных встречах в Магнитогорске был пробит тотал больше 7.5

В двух очных матчах в нынешнем сезоне победа досталась «Металлургу» Мг

Минимум 3 шайбы забрасывал «Салават Юлаев» в трех последних очных встречах на территории «Магнитки»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.05, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.60.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

Прогноз: На текущий момент «Салават Юлаев» демонстрирует большую стабильность, чем «Магнитка», и в целом уфимцы успешнее справляются с конкурентами первого эшелона.

Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 1.93

Прогноз: «Салават Юлаев» сейчас предметно хорош в обороне, поэтому в предстоящем матче он вряд ли пропустит много.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг меньше 2 за 2.38.