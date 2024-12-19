Кипрский АПОЭЛ сыграет против «Астаны» из Казахстана в 6 туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АПОЭЛ

Турнирная таблица: АПОЭЛ обеспечил себе место в плей-офф Лиги конференций, однако с какой стадии киприоты стартуют — с 1/8 или 1/16 финала, всё зависит от итогового положения в турнирной таблице. За тур до окончания основного этапа АПОЭЛ занимает 10 место, набрав 10 очков.

Последние матчи: Место в плей-офф Лиги конференций АПОЭЛ обеспечил после того, как одержал победу над армянским клубом «Ноа» (3:1).

Не сыграют: С мышечной травмой команде не сможет помочь ганский полузащитник Кингсли Сарфо.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций АПОЭЛ одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одной игре проиграл.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» занимает в основном этапе Лиги конференций 28 место, набрав 4 пункта.

На данный момент команда не проходит в плей-офф, но чтобы зацепиться за место в 1/16 финала ЛК, астанчанам нужно только побеждать АПОЭЛ в заключительном туре основного этапа.

Последние матчи: «Астана» осложнила себе задачу выхода в плей-офф Лиги конференций, проиграв «Челси» в пятом туре основного этапа (1:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Астана» одержала одну победу, сыграла один раз вничью и проиграла три встречи.

Статистика для ставок

АПОЭЛ обеспечил себе место в плей-офф Лиги конференций

«Астана» в шаге от вылета из еврокубков

ЛЕ-2018: «Астана» — АПОЭЛ (2:0 — победа казахов, 1:0 — победа киприотов)

ЛЕ-2016: «Астана» — АПОЭЛ (2:1 — победа казахов, 2:1 — победа киприотов)

ЛЕ-2015: «Астана» — АПОЭЛ (1:0 — победа казахов, 1:1 — ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа «Астаны» — в 7.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86 соответственно.

Прогноз: АПОЭЛ поймал победную волну в нынешнем розыгрыше Лиги конференций, чего не скажешь про «Астану». Казахи могут смазать концовку ЛК после того, как потерпели поражение в матче с «Челси». К тому же АПОЭЛ уже дважды обыгрывал на своем поле «Астану». Ставим на уверенную победу киприотов.

Ставка: Фора команды АПОЭЛ (-1) с коэффициентом 1.82.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.