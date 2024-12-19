АПОЭЛ
Астана
АПОЭЛ
Турнирная таблица: АПОЭЛ обеспечил себе место в плей-офф Лиги конференций, однако с какой стадии киприоты стартуют — с 1/8 или 1/16 финала, всё зависит от итогового положения в турнирной таблице. За тур до окончания основного этапа АПОЭЛ занимает 10 место, набрав 10 очков.
Последние матчи: Место в плей-офф Лиги конференций АПОЭЛ обеспечил после того, как одержал победу над армянским клубом «Ноа» (3:1).
АПОЭЛ — Астана: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: С мышечной травмой команде не сможет помочь ганский полузащитник Кингсли Сарфо.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций АПОЭЛ одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одной игре проиграл.
«Астана»
Турнирное положение: «Астана» занимает в основном этапе Лиги конференций 28 место, набрав 4 пункта.
На данный момент команда не проходит в плей-офф, но чтобы зацепиться за место в 1/16 финала ЛК, астанчанам нужно только побеждать АПОЭЛ в заключительном туре основного этапа.
Последние матчи: «Астана» осложнила себе задачу выхода в плей-офф Лиги конференций, проиграв «Челси» в пятом туре основного этапа (1:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Астана» одержала одну победу, сыграла один раз вничью и проиграла три встречи.
Статистика для ставок
- АПОЭЛ обеспечил себе место в плей-офф Лиги конференций
- «Астана» в шаге от вылета из еврокубков
- ЛЕ-2018: «Астана» — АПОЭЛ (2:0 — победа казахов, 1:0 — победа киприотов)
- ЛЕ-2016: «Астана» — АПОЭЛ (2:1 — победа казахов, 2:1 — победа киприотов)
- ЛЕ-2015: «Астана» — АПОЭЛ (1:0 — победа казахов, 1:1 — ничья)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа «Астаны» — в 7.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86 соответственно.
- 3.80Монако — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Саутгемптон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: АПОЭЛ поймал победную волну в нынешнем розыгрыше Лиги конференций, чего не скажешь про «Астану». Казахи могут смазать концовку ЛК после того, как потерпели поражение в матче с «Челси». К тому же АПОЭЛ уже дважды обыгрывал на своем поле «Астану». Ставим на уверенную победу киприотов.
Ставка: Фора команды АПОЭЛ (-1) с коэффициентом 1.82.
Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.