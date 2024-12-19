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    Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?

    АПОЭЛ — «Астана». Куб из Казахстана еще не потерял теоретических шансов на плей-офф, так на что же сделать ставку в матче 19 декабря? Ответ — в прогнозе на Лигу конференций с коэффициентом 1.82

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    АПОЭЛ — «Фиорентина»
    Кипрский АПОЭЛ сыграет против «Астаны» из Казахстана в 6 туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    АПОЭЛ

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  АПОЭЛ 23:00 Астана

    Астана

  • Лига конференций. Этап лиги
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    АПОЭЛ

    Турнирная таблица: АПОЭЛ обеспечил себе место в плей-офф Лиги конференций, однако с какой стадии киприоты стартуют — с 1/8 или 1/16 финала, всё зависит от итогового положения в турнирной таблице. За тур до окончания основного этапа АПОЭЛ занимает 10 место, набрав 10 очков.

    Последние матчи: Место в плей-офф Лиги конференций АПОЭЛ обеспечил после того, как одержал победу над армянским клубом «Ноа» (3:1).

    АПОЭЛ — Астана: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: С мышечной травмой команде не сможет помочь ганский полузащитник Кингсли Сарфо.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций АПОЭЛ одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одной игре проиграл.

    «Астана»

    Турнирное положение: «Астана» занимает в основном этапе Лиги конференций 28 место, набрав 4 пункта.

    На данный момент команда не проходит в плей-офф, но чтобы зацепиться за место в 1/16 финала ЛК, астанчанам нужно только побеждать АПОЭЛ в заключительном туре основного этапа.

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    • Последние матчи: «Астана» осложнила себе задачу выхода в плей-офф Лиги конференций, проиграв «Челси» в пятом туре основного этапа (1:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Астана» одержала одну победу, сыграла один раз вничью и проиграла три встречи.

    Статистика для ставок

    • АПОЭЛ обеспечил себе место в плей-офф Лиги конференций

    • «Астана» в шаге от вылета из еврокубков

    • ЛЕ-2018: «Астана» — АПОЭЛ (2:0 — победа казахов, 1:0 — победа киприотов)

    • ЛЕ-2016: «Астана» — АПОЭЛ (2:1 — победа казахов, 2:1 — победа киприотов)

    • ЛЕ-2015: «Астана» — АПОЭЛ (1:0 — победа казахов, 1:1 — ничья)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа «Астаны» — в 7.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86 соответственно.

    Прогноз: АПОЭЛ поймал победную волну в нынешнем розыгрыше Лиги конференций, чего не скажешь про «Астану». Казахи могут смазать концовку ЛК после того, как потерпели поражение в матче с «Челси». К тому же АПОЭЛ уже дважды обыгрывал на своем поле «Астану». Ставим на уверенную победу киприотов.

    Ставка: Фора команды АПОЭЛ (-1) с коэффициентом 1.82.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    АПОЭЛ — «Астана»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
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