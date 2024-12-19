19 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Челси» и «Шемрок Роверс». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Шемрок Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» в Лиге конференций выступают весьма уверенно. Нынче команда окопалась на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Челси» в пяти стартовых турах набрал 15 очков. А вот атака команды выглядит весьма неплохо, отличившись 21 забитым мячом.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Челси» победил. Команда с трудом переиграла «Брентфорд» (2:1).

При этом «Челси» чуть ранее одолел «Астану» (3:1). Да и поединок с «Тоттенхэмом» завершился непростой викторией (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 17 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Уэсли Фофана — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Аристократы» явно намерены выиграть турнир. Да и потенциально команда является его главным фаворитом.

И уж точно «Челси» будет действовать максимально активно. Родные стены и мотивация пройти турнир без очковых потерь станут союзниками лондонцев.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и в последних матчах «аристократы» смотрелись вполне-себе выгодно.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: Ирландцы нынешний сезон проводят довольно прилично. В Лиге конференций команда сейчас находится на 6 месте.

Причем «Шемрок Роверс» в среднем забивает 2 гола за матч. В 5 поединках Лиги конференций команда настреляла 11 мячей при 4 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Ирландцы уверенно расправились с «Борацем» Баня-Лука (3:0).

При этом до того команда расписала мировую с «Рапидом» (1:1). А вот поединок с ХИКом завершился разгромным поражением (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шемрок Роверс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Рори Гаффни — травмирован.

Состояние команды: Ирландцы традиционно ершисты на евроарене. Да и тылы команды нечасто дают сбои.

В своем чемпионате команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы. При этом отставание от чемпиона составило всего 2 зачетных балла.

При этом «Шемрок Роверс» не проигрывал в 2 своих последних поединках. Да и в Лиге конференций команда явно намерена сохранить место в топ-8.

Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Ирландцы никого не боятся, плюс не раз доказывали свою состоятельность на евроарене.

Статистика для ставок

«Шемрок Роверс» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Обе команды в Лиге конференций в среднем пропускают реже гола за матч

Лондонцы забили 21 мяч в 5 матчах Лиги конференций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.20.

Прогноз: Ирландцы явно постараются сохранить место в топ-8, так что наверняка не будут лишь обороняться.

«Челси» нынче на подъеме, да и «Шемрок Роверс» вполне способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперник на двоих настреляют меньше четырёх мячей.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.25