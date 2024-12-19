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    «Аристократы» забьют и… пропустят?!

    «Челси» — «Шемрок Роверс». «Синие» — абсолютные фавориты матча, но на что лучше сделать ставку в матче 19 декабря? Ответ — в прогнозе на ЛК с коэффициентом 2.25

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Шемрок Роверс»
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    19 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Челси» и «Шемрок Роверс». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Шемрок Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 23:00 Шэмрок Роверс

    Шэмрок Роверс

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    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» в Лиге конференций выступают весьма уверенно. Нынче команда окопалась на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Челси» в пяти стартовых турах набрал 15 очков. А вот атака команды выглядит весьма неплохо, отличившись 21 забитым мячом.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Челси» победил. Команда с трудом переиграла «Брентфорд» (2:1).

    При этом «Челси» чуть ранее одолел «Астану» (3:1). Да и поединок с «Тоттенхэмом» завершился непростой викторией (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 17 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Уэсли Фофана — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Аристократы» явно намерены выиграть турнир. Да и потенциально команда является его главным фаворитом.

    И уж точно «Челси» будет действовать максимально активно. Родные стены и мотивация пройти турнир без очковых потерь станут союзниками лондонцев.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и в последних матчах «аристократы» смотрелись вполне-себе выгодно.

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: Ирландцы нынешний сезон проводят довольно прилично. В Лиге конференций команда сейчас находится на 6 месте.

    Причем «Шемрок Роверс» в среднем забивает 2 гола за матч. В 5 поединках Лиги конференций команда настреляла 11 мячей при 4 пропущенных в собственные ворота.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Ирландцы уверенно расправились с «Борацем» Баня-Лука (3:0).

    При этом до того команда расписала мировую с «Рапидом» (1:1). А вот поединок с ХИКом завершился разгромным поражением (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шемрок Роверс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Рори Гаффни — травмирован.

    Состояние команды: Ирландцы традиционно ершисты на евроарене. Да и тылы команды нечасто дают сбои.

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    В своем чемпионате команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы. При этом отставание от чемпиона составило всего 2 зачетных балла.

    При этом «Шемрок Роверс» не проигрывал в 2 своих последних поединках. Да и в Лиге конференций команда явно намерена сохранить место в топ-8.

    Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Ирландцы никого не боятся, плюс не раз доказывали свою состоятельность на евроарене.

    Статистика для ставок

    • «Шемрок Роверс» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в Лиге конференций в среднем пропускают реже гола за матч

    • Лондонцы забили 21 мяч в 5 матчах Лиги конференций

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.20.

    Прогноз: Ирландцы явно постараются сохранить место в топ-8, так что наверняка не будут лишь обороняться.

    «Челси» нынче на подъеме, да и «Шемрок Роверс» вполне способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Обе забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперник на двоих настреляют меньше четырёх мячей.

    Ставка: ТМ 3.5 за 2.25

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