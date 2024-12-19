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    «Панатинаикос» обеспечит себе место в плей-офф?

    «Панатинаикос» — «Динамо» Минск. У гостей из Беларуси практически нет шансов, но на что сделать ставку в матче 19 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов LiveSport.Ru с коэффициентом 2.24

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    Прогноз и ставки на «Панатинаикос» — «Динамо» Минск
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    ТНС — «Панатинаикос»
    «Панатинаикос» сыграет против «Динамо» Минск в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Панатинаикос

  • Афины
    •  Панатинаикос 23:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
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    «Панатинаикос»

    Турнирное положение: В основной сетке Лиги конференций «Панатинаикос» занимает 18 место, поднявшись на шесть строчек вверх, греческий коллектив набрал 7 очков и претендует на выход в плей-офф Лиги конференций.

    Последние матчи: В 5 туре основного этапа Лиги конференций «Панатинаикос» одержал уверенную победу над командой ТНС из Уэльса (2:0).

    Панатинаикос — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В лазарете греческого клуба находится словенский нападающий Андрас Спорар.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Панатинаикос» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и два поединка проиграл.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Минское «Динамо» фактически лишило себя путёвки в плей-офф Лиги конференций, в 5 матчах беларуский клуб потерпел четыре поражения, команда занимает 33 место, набрав 3 очка.

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  • Вчера

    • Последние матчи: Минское «Динамо» одержало первую победу в основном этапе Лиги конференций, в 5 туре беларусы переиграли «Ларн» из Северной Ирландии (2:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Динамо» одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Минск одержало первую победу в Лиге конференций

    • «Панатинаикос» выдаёт победную серию из четырёх матчей

    • «Панатинаикос» и «Динамо» Минск ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.29, а победа «Динамо» Минск — в 12.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.19 соответственно.

    Прогноз: У «Панатинаикоса» есть прекрасная возможность добиться положительного результата, так предстоит игра против одного из аутсайдеров Лиги конференций.

    Ставка: Фора «Панатинаикоса» (-2) с коэффициентом 2.24.

    Прогноз: В таких матчах обычно забивается много мячей, рискнем в пользу результативности поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.

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    «Панатинаикос» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. «Панатинаикос» обеспечит себе место в плей-офф?
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