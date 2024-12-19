Панатинаикос
Динамо Минск
«Панатинаикос»
Турнирное положение: В основной сетке Лиги конференций «Панатинаикос» занимает 18 место, поднявшись на шесть строчек вверх, греческий коллектив набрал 7 очков и претендует на выход в плей-офф Лиги конференций.
Последние матчи: В 5 туре основного этапа Лиги конференций «Панатинаикос» одержал уверенную победу над командой ТНС из Уэльса (2:0).
Панатинаикос — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете греческого клуба находится словенский нападающий Андрас Спорар.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Панатинаикос» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и два поединка проиграл.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Минское «Динамо» фактически лишило себя путёвки в плей-офф Лиги конференций, в 5 матчах беларуский клуб потерпел четыре поражения, команда занимает 33 место, набрав 3 очка.
Последние матчи: Минское «Динамо» одержало первую победу в основном этапе Лиги конференций, в 5 туре беларусы переиграли «Ларн» из Северной Ирландии (2:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Динамо» одержал одну победу и потерпел четыре поражения.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск одержало первую победу в Лиге конференций
- «Панатинаикос» выдаёт победную серию из четырёх матчей
- «Панатинаикос» и «Динамо» Минск ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.29, а победа «Динамо» Минск — в 12.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.19 соответственно.
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Прогноз: У «Панатинаикоса» есть прекрасная возможность добиться положительного результата, так предстоит игра против одного из аутсайдеров Лиги конференций.
Ставка: Фора «Панатинаикоса» (-2) с коэффициентом 2.24.
Прогноз: В таких матчах обычно забивается много мячей, рискнем в пользу результативности поединка.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.