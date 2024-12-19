«Панатинаикос» сыграет против «Динамо» Минск в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: В основной сетке Лиги конференций «Панатинаикос» занимает 18 место, поднявшись на шесть строчек вверх, греческий коллектив набрал 7 очков и претендует на выход в плей-офф Лиги конференций.

Последние матчи: В 5 туре основного этапа Лиги конференций «Панатинаикос» одержал уверенную победу над командой ТНС из Уэльса (2:0).

Не сыграют: В лазарете греческого клуба находится словенский нападающий Андрас Спорар.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Панатинаикос» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и два поединка проиграл.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минское «Динамо» фактически лишило себя путёвки в плей-офф Лиги конференций, в 5 матчах беларуский клуб потерпел четыре поражения, команда занимает 33 место, набрав 3 очка.

Последние матчи: Минское «Динамо» одержало первую победу в основном этапе Лиги конференций, в 5 туре беларусы переиграли «Ларн» из Северной Ирландии (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Динамо» одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск одержало первую победу в Лиге конференций

«Панатинаикос» выдаёт победную серию из четырёх матчей

«Панатинаикос» и «Динамо» Минск ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.29, а победа «Динамо» Минск — в 12.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.19 соответственно.

Прогноз: У «Панатинаикоса» есть прекрасная возможность добиться положительного результата, так предстоит игра против одного из аутсайдеров Лиги конференций.

Ставка: Фора «Панатинаикоса» (-2) с коэффициентом 2.24.

Прогноз: В таких матчах обычно забивается много мячей, рискнем в пользу результативности поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.