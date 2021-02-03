Дижон — Лион: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

Последний матч между собой: «Лион» — «Дижон» 4:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дижон» — «Лион». Коэффициент ставки — 1.60.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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