«Дижон» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 23:00 мск. «Дижон» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дижон»

Эта команда ныне борется за выживание. Сейчас «Дижон» занимает предпоследнее 19 место в турнирной таблице.

Вот и минувший тур у «Дижона» не получился. Поражение на выезде от лидера «Лилля» (1:0) получилось достойным, однако очков не прибавило. Как, впрочем. и турнирных перспектив…

В общем, «Дижон» не выглядит обреченным, но пока диспозиция сложная. Тем более, у команды худшая в лиге атака — 15 мячей в 22 матчах.

Все прогнозы на Лигу 1

С «ткачами» команда играет не лучшим образом. Из последних 5 поединков «Дижон» выиграл только однажды при трех поражениях и одной ничьей.

«Лион»

«Лион» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Бордо» (2:1). После той победы команда делит лидерство с «Лиллем», но уступает «догам» по дополнительным показателям.

«Лион» прекрасно атакует (46 голов), да и по составу команда у Руди Гарсии выглядит убедительно. Что уж там, даже звездным парижанам может навязать интригу.

В этом матче лионцы наверняка будут играть первым номером. Со стартовых минут гости будут активны в атаке, и уж точно будут не прочь забить быстрый гол.

Скорее всего, «ткачи» добьются своего, ведь терять очки на ровном месте для одного из фаворитов Лиги 1 — непозволительная роскошь. Так что ждем от гостей победы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.36, на ничью за 5.33, а на «Дижон» — за 8.50

«Дижон» слабо атакует, к тому же вряд ли сможет сдержать атаки гостей.

«Лион» борется за чемпионский титул, так что не допустит потери драгоценных очков.

Лидер чемпионата наверняка будет настроен как можно быстрее открыть счет, для чего у гостей имеются отличные перспективы. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60