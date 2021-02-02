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    «Ротор» вырвал победу у «Актобе»

    «Ротор» — «Актобе»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Волгоградский «Ротор» одержал победу над «Актобе» (2:1) в первом товарищеском матче на втором турецком сборе.

    «Ротор»
    «Ротор»

    На 32-ой минуте счет открыл нападающий казахстанского клуба Виталий Болашов.

    Вторая половина встречи прошла при явном преимуществе волгоградцев. За 10 минут до конца основного времени Алексей Щёткин замкнул подачу с фланга и сделал счет 1:1.

    А спустя еще 4 минуты форвард реализовал пенальти, назначенный за фол на Байрыеве и установил окончательный счет в матче.

    Контрольный матч
    «Ротор» — «Актобе» — 2:1 (0:1)
    Голы: Щёткин, 79; 83 (пен.) — Балашов, 32«Ротор»: Репин (Обухов, 46), Манучарян, Кожемякин (Вершков), Байрыев, Степанов (Шомко), Серченков (Медведь), Маевский (Макаров), Жигулёв (Песегов), Кипиани (Давиташвили), Понсе (Щёткин), Игрок на просмотре

    Следующую встречу «Ротор» проведет 5 февраля против «Славии».

    Напомним, в РПЛ «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

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