Эссен — Байер: смотреть онлайн трансляцию 02.02.2021

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эссен» — «Байер». Коэффициент ставки — 4.33.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Байер»).
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