Кристал Пэлас — Вест Хэм: прямая трансляция матча 26.01.2021, где смотреть онлайн

В 21:00 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Вест Хэм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм».

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