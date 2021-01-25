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    Глушаков: Происходящее в «Спартаке» и «Локомотиве» выглядит нелепо

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    Полузащитник «Химки» Денис Глушаков признался, что продолжает следить за «Спартаком» и «Локомотивом».

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Слежу, конечно, за "Спартаком" и "Локомотивом". Хотя бы как за соперниками. Не сказал бы, что сильно переживаю.

    А вот недопонимание того, как клубы развиваются и строятся в последнее время, есть. Но смысл это комментировать, если играю за другую команду? Сосредоточен на "Химках".

    В какой-то степени происходящее в двух столичных клубах словом "нелепо". Команды омолодились, но не все трансферы выглядят обоснованными. Райкович, Шюррле, Тиль… Теперь расчищают завалы. Увидим, насколько это получится.

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    • Пригодился бы Райкович "Химкам"? У нас свои защитники хорошие», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

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