Глушаков: Происходящее в «Спартаке» и «Локомотиве» выглядит нелепо

Полузащитник «Химки»признался, что продолжает следить за «Спартаком» и «Локомотивом».

«Слежу, конечно, за "Спартаком" и "Локомотивом". Хотя бы как за соперниками. Не сказал бы, что сильно переживаю.

А вот недопонимание того, как клубы развиваются и строятся в последнее время, есть. Но смысл это комментировать, если играю за другую команду? Сосредоточен на "Химках".

В какой-то степени происходящее в двух столичных клубах словом "нелепо". Команды омолодились, но не все трансферы выглядят обоснованными. Райкович, Шюррле, Тиль… Теперь расчищают завалы. Увидим, насколько это получится.

Пригодился бы Райкович "Химкам"? У нас свои защитники хорошие», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».