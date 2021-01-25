Глушаков: Происходящее в «Спартаке» и «Локомотиве» выглядит нелепо

Денис Глушаков
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«Слежу, конечно, за "Спартаком" и "Локомотивом". Хотя бы как за соперниками. Не сказал бы, что сильно переживаю.
А вот недопонимание того, как клубы развиваются и строятся в последнее время, есть. Но смысл это комментировать, если играю за другую команду? Сосредоточен на "Химках".
В какой-то степени происходящее в двух столичных клубах словом "нелепо". Команды омолодились, но не все трансферы выглядят обоснованными. Райкович, Шюррле, Тиль… Теперь расчищают завалы. Увидим, насколько это получится.
Пригодился бы Райкович "Химкам"? У нас свои защитники хорошие», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».