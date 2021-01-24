Реймс — Брест: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

В 17:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Брест» — «Реймс» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реймс» — «Брест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Брест»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реймс» — «Брест».

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