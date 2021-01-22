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    Клопп: Поражение от «Бернли» — настоящий удар в лицо

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги перенесенного матча 18-го тура Премьер-лиги с «Бернли» (0:1).

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Настоящий удар в лицо. Ответственен за это я — вот самое простое объяснение. Мы много владели мячом, создали несколько моментов, но не реализовали. Из-за этого в матче ничего не было решено, а вот они заработали пенальти.

    Были приняты неверные решения в определенный момент. Мы совершили три заброса в штрафную, старались довести мяч до кого-нибудь из наших игроков, но не сумели. Расставить парней по верным позициям, убедиться, что все хорошо, — моя работа.

    Это жесткое поражение, которое нелегко объяснить. Мои парни не из тех, кто после 7:0 расслабился бы. Они усердно работали, но не добились результата. Если что-то не получается, надо стараться усерднее, чаще, дольше.

    Дело не в том, чтобы кого-нибудь сейчас обвинить. Надо разобраться с проблемами вместе, чем мы и займемся. В футболе дается не так много времени. Прямо сейчас мы и не помышляем о гонке за титулом АПЛ», — цитирует Клоппа ВВС.

    «Ливерпуль» набрал в 19 матчах 34 очка и с этим показателем занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на шесть баллов. «Бернли» набрал 19 пунктов и поднялся на 16 место.

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