Де Брейне из-за травмы пропустит около месяца

Полузащитникпропустит несколько недель из-за повреждения, сообщает Het Nieuwsblad.

29-летний бельгиец получил травму подколенного сухожилия в мачте против «Астон Виллы» (2:0). По оценкам медицинского персонала «горожан» игрок пропустит 2-3 недели, но они не исключают, что срок может увеличиться до месяца.

Кевин точно пропустит матчи Премьер-лиги с «Вест Бромвичем», «Шеффилд Юнайтед», «Бернли» и почти наверняка не примет участие в матче с «Ливерпулем» 7 февраля. Но у него есть шанс вернуться в игру к матчам с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

В сезоне-2020/21 Де Брейне провел 23 матча за «Манчестер Сити», на его счету три гола и 15 результативных передач.