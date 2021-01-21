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    Кокорин заявил о недопонимании с руководством «Спартака»

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    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, переходящий в «Фиорентину», поделился впечатлениями от периода в московском клубе.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «О "Спартаке" останутся хорошие воспоминания. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже.

    Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова.

    Общался ли с Соболевым? Я сказал ему, что все оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растет.

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    • Подготовлю ему в "Фиорентине" почву, он перейдет на мое место, когда состарюсь», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

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