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    • Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину»
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    Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину»

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    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин готов пойти на адекватное снижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Об этом заявил агент футболиста Тимофей Бердышев.

    «Если "Спартак" устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в "Фиорентину". Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там.

    Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, "Спартаку" поступило предложение.

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    • Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

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