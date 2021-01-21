Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину»

Нападающий «Спартака»готов пойти на адекватное снижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину».

Об этом заявил агент футболиста Тимофей Бердышев.

«Если "Спартак" устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в "Фиорентину". Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там.

Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, "Спартаку" поступило предложение.

Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».